Відключення світла 23 жовтня: які обмеження будуть у столиці та в регіонах

У столиці України відключення світла відбуватимуться у всіх 6 чергах, деякі споживачі будуть без електропостачання 11 годин.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

У четвер, 23 жовтня, через пошкодження інфраструктури російськими обстрілами в Україні вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

ТСН.ua зібрав інформацію про найтриваліші відключення, які чекають на українців у різних регіонах.

Київ

Як повідомляє ДТЕК, у столиці України відключення світла відбуватимуться у всіх 6 чергах.

Найдовше без електроенергії будуть користувачі, які належать до 1 і 2 черг — по 11 годин.

Графік погодинних відключень такий:

Київська область

Згідно з графіком погодинних відключень для деяких черг світло буде відсутнє до 7,5 години протягом доби.

У більшості випадків світло буде відсутнє двічі на день з різною тривалістю.

Найдовше відключення світла 23 жовтня чекає на споживачів 5.1 та 5.2 черг: загальна тривалість відсутності електроенергії для них становитиме 7,5 години.

Повний графік відключень такий:

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Чернігівська область

Як повідомляє «Чернігівобленерго», обмеження електропостачання будуть застосовані для усіх 6 черг, у кожній з яких у різний час світла не буде понад 12 годин.

Графік погодинних відключень такий:

«Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати за нашими офіційними ресурсами», — попередили в обленерго.

Сумська область

Графіки погодинних відключень діятимуть від 07:00 до 23:00 в обсязі 1,5 черги відповідно до команди з НЕК «Укренерго».

В обленерго нагадали про 30-хвилинні відключення на початку знеструмлення та наприкінці — на здійснення перемикань.

Дізнатися про свою чергу/підчергу можна на сайті АТ «Сумиобленерго».

Харківська область

За вказівкою НЕК «Укренерго» з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми графіки погодинних відключень діятимуть від 07:00 до 23:00. Застосовуватимуться 1,5 черги відключень.

З переліком адрес за чергами можна ознайомитися в Telegram-каналі «Харківобленерго».

Полтавська область

Графік погодинних відключень буде застосовано від 07:00 до 23:00 в обсязі 1,5 черги.

Ознайомитися з графіком можна на сайті «Полтаваобленерго».

Запорізька область

Відповідно до команди НЕК «Укренерго» від 07:00 до 23:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Одночасно вимикатимуться півтори черги.

Години відсутності електропостачання (з урахуванням часу на перемикання):

1.1: 12:00–15:30, 22:30–23:30

1.2: 12:00–15:30

2.1: 12:00–15:30, 22:30–23:30

2.2: 22:30–23:30

3.1: 06:30–08:30, 15:30–19:00

3.2: 15:30–19:00

4.1: 06:30–08:30, 15:30–19:00

4.2: 06:30–08:30

5.1: 08:30–12:00, 19:00–22:30

5.2: 19:00–22:30

6.1: 08:30–12:00, 19:00–22:30

6.2: 08:30–12:00

Дніпропетровська область

Як повідомили у ДТЕК, графіки погодинних відключень діятимуть для всіх шести черг.

Світло вимикатимуть за таким графіком:

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Нагадаємо, після останньої масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України в частині областей тепер запроваджують графіки погодинних відключень.

«Дізнатися, коли і скільки часу буде відсутнє світло за вашою адресою, можна на сторінках вашого обленерго», — повідомили в «Укренерго».

