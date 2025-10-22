- Дата публікації
Відключення світла 23 жовтня: які обмеження будуть у столиці та в регіонах
У столиці України відключення світла відбуватимуться у всіх 6 чергах, деякі споживачі будуть без електропостачання 11 годин.
У четвер, 23 жовтня, через пошкодження інфраструктури російськими обстрілами в Україні вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.
ТСН.ua зібрав інформацію про найтриваліші відключення, які чекають на українців у різних регіонах.
Київ
Як повідомляє ДТЕК, у столиці України відключення світла відбуватимуться у всіх 6 чергах.
Найдовше без електроенергії будуть користувачі, які належать до 1 і 2 черг — по 11 годин.
Графік погодинних відключень такий:
Київська область
Згідно з графіком погодинних відключень для деяких черг світло буде відсутнє до 7,5 години протягом доби.
У більшості випадків світло буде відсутнє двічі на день з різною тривалістю.
Найдовше відключення світла 23 жовтня чекає на споживачів 5.1 та 5.2 черг: загальна тривалість відсутності електроенергії для них становитиме 7,5 години.
Повний графік відключень такий:
Чернігівська область
Як повідомляє «Чернігівобленерго», обмеження електропостачання будуть застосовані для усіх 6 черг, у кожній з яких у різний час світла не буде понад 12 годин.
Графік погодинних відключень такий:
«Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати за нашими офіційними ресурсами», — попередили в обленерго.
Сумська область
Графіки погодинних відключень діятимуть від 07:00 до 23:00 в обсязі 1,5 черги відповідно до команди з НЕК «Укренерго».
В обленерго нагадали про 30-хвилинні відключення на початку знеструмлення та наприкінці — на здійснення перемикань.
Дізнатися про свою чергу/підчергу можна на сайті АТ «Сумиобленерго».
Харківська область
За вказівкою НЕК «Укренерго» з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми графіки погодинних відключень діятимуть від 07:00 до 23:00. Застосовуватимуться 1,5 черги відключень.
З переліком адрес за чергами можна ознайомитися в Telegram-каналі «Харківобленерго».
Полтавська область
Графік погодинних відключень буде застосовано від 07:00 до 23:00 в обсязі 1,5 черги.
Ознайомитися з графіком можна на сайті «Полтаваобленерго».
Запорізька область
Відповідно до команди НЕК «Укренерго» від 07:00 до 23:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Одночасно вимикатимуться півтори черги.
Години відсутності електропостачання (з урахуванням часу на перемикання):
1.1: 12:00–15:30, 22:30–23:30
1.2: 12:00–15:30
2.1: 12:00–15:30, 22:30–23:30
2.2: 22:30–23:30
3.1: 06:30–08:30, 15:30–19:00
3.2: 15:30–19:00
4.1: 06:30–08:30, 15:30–19:00
4.2: 06:30–08:30
5.1: 08:30–12:00, 19:00–22:30
5.2: 19:00–22:30
6.1: 08:30–12:00, 19:00–22:30
6.2: 08:30–12:00
Дніпропетровська область
Як повідомили у ДТЕК, графіки погодинних відключень діятимуть для всіх шести черг.
Світло вимикатимуть за таким графіком:
Нагадаємо, після останньої масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України в частині областей тепер запроваджують графіки погодинних відключень.
«Дізнатися, коли і скільки часу буде відсутнє світло за вашою адресою, можна на сторінках вашого обленерго», — повідомили в «Укренерго».