Відключення світла 23 жовтня: у 12 областях запроваджені графіки

Сьогодні, 23 жовтня, в 12 областях України від 7 до 23:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки масованих ракетно-дронових атак військ РФ на енергетичну інфраструктуру. Вимикатимуть світло до трьох черг одночасно.

Про це повідомили в «Укренерго».

У цих регіонах також застосовані графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

«Окупанти не припиняють обстрілювати українські енергетичні об’єкти. Унаслідок ранкових ударів окупантів без світла залишилися абоненти в Чернігівській та в Харківській областях. Енергетики відновлюють пошкоджене енергообладнання», — зазначили у відомстві.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ЄС та США готові допомогти Україні пройти цю зиму.

«І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і міністерка Юлія Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент — усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму», — запевнив він.