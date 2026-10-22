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Відключення світла 23 жовтня: у яких областях діятимуть графіки
Графіки відключення світла діятимуть у деяких областях України 23 жовтня.
У п’ятницю, 23 жовтня, в Україні знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Головна причина — наслідки російських атак на енергетику. Обмеження триватимуть майже протягом усієї доби.
ТСН зібрав інформацію про графіки відключення світла по областях.
Графіки відключення світла в Києві
У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:
Група 1: 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30
Група 2: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00
Група 3: 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30
Група 4: 10:30-14:00, 17:30-21:00
Група 5: 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00
Група 6: 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00
Група 7: 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00
Група 8: 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00
Група 9: 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00
Група 10: 07:30-11:00, 14:00-17:30
Група 11: 08:30-12:00, 14:30-18:00
Група 12: 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30
Група 13: 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30
Група 14: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00
Група 15: 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30
Група 16: 10:30-14:00, 17:30-21:00
Група 17: 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00
Група 18: 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00
Група 19: 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00
Група 20: 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00
Група 21: 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00
Група 22: 07:30-11:00, 14:00-17:30
Група 23: 08:30-12:00, 14:30-18:00
Група 24: 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30
Група 25: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30
Група 26: 00:00-02:30, 10:30-14:00, 19:30-23:00
Група 27: 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 28: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00
Група 29: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00
Група 30: 04:30-08:00, 13:30-17:00
Група 31: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 32: 06:00-09:30, 15:30-19:00
Група 33: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Група 34: 07:30-11:00, 16:30-20:00
Група 35: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 36: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00
Група 37: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30
Група 38: 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00
Група 39: 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 40: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00
Група 41: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00
Група 42: 04:30-08:00, 13:30-17:00
Група 43: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 44: 06:00-09:30, 15:30-19:00
Група 45: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Група 46: 07:30-11:00, 16:30-20:00
Група 47: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 48: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00
Група 49: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30
Група 50: 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00
Група 51: 11:30-15:00, 20:30-24:00
Група 52: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00
Група 53: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00
Група 54: 04:30-08:00, 13:30-17:00
Група 55: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Група 56: 06:00-09:30, 15:30-19:00
Група 57: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Група 58: 07:30-11:00, 16:30-20:00
Група 59: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Група 60: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00
Графіки відключення світла на Київщині
На Київщині 23 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:
Графіки відключення світла на Сумщині
На Сумщині 23 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:
Графіки відключення світла на Черкащині
На Черкащині за вказівкою НЕК «Укренерго» 23 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ):
1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
2.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
Графіки відключення світла на Чернігівщині
На Чернігівщині 10 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:
Графіки відключення світла на Полтавщині
Через складну ситуацію в енергосистемі 23 жовтня на Полтавщині діятимуть графіки погодинних відключень:
06:00 — 08:00 — 1 черга
08:00 — 22:00 — 2 черги одночасно
22:00 — 23:59 — 1 черга
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше «Укренерго» попередило, що 23 жовтня у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Раніше ми писали, що в ніч проти 20 жовтня російські безпілотники масовано атакували енергетику на заході України — пошкоджено об’єкти у Волинській, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.
До слова, в разі сильних морозів тривалість відключень світла може суттєво зрости. Енергетик назвав регіони, де ризик блекауту найвищий, і пояснив, чи вдасться зберегти опалення в оселях.