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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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106
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2 хв

Відключення світла 23 жовтня: у яких областях діятимуть графіки

Графіки відключення світла діятимуть у деяких областях України 23 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Графіки відключення світла

Графіки відключення електроенергії

У п’ятницю, 23 жовтня, в Україні знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Головна причина — наслідки російських атак на енергетику. Обмеження триватимуть майже протягом усієї доби.

ТСН зібрав інформацію про графіки відключення світла по областях.

Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:

  • Група 1: 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30

  • Група 2: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00

  • Група 3: 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30

  • Група 4: 10:30-14:00, 17:30-21:00

  • Група 5: 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00

  • Група 6: 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00

  • Група 7: 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00

  • Група 8: 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00

  • Група 9: 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00

  • Група 10: 07:30-11:00, 14:00-17:30

  • Група 11: 08:30-12:00, 14:30-18:00

  • Група 12: 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30

  • Група 13: 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30

  • Група 14: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00

  • Група 15: 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30

  • Група 16: 10:30-14:00, 17:30-21:00

  • Група 17: 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00

  • Група 18: 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00

  • Група 19: 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00

  • Група 20: 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00

  • Група 21: 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00

  • Група 22: 07:30-11:00, 14:00-17:30

  • Група 23: 08:30-12:00, 14:30-18:00

  • Група 24: 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30

  • Група 25: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

  • Група 26: 00:00-02:30, 10:30-14:00, 19:30-23:00

  • Група 27: 11:30-15:00, 20:30-24:00

  • Група 28: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

  • Група 29: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

  • Група 30: 04:30-08:00, 13:30-17:00

  • Група 31: 05:30-09:00, 14:30-18:00

  • Група 32: 06:00-09:30, 15:30-19:00

  • Група 33: 07:00-10:30, 16:00-19:30

  • Група 34: 07:30-11:00, 16:30-20:00

  • Група 35: 08:30-12:00, 17:30-21:00

  • Група 36: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

  • Група 37: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

  • Група 38: 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00

  • Група 39: 11:30-15:00, 20:30-24:00

  • Група 40: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

  • Група 41: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

  • Група 42: 04:30-08:00, 13:30-17:00

  • Група 43: 05:30-09:00, 14:30-18:00

  • Група 44: 06:00-09:30, 15:30-19:00

  • Група 45: 07:00-10:30, 16:00-19:30

  • Група 46: 07:30-11:00, 16:30-20:00

  • Група 47: 08:30-12:00, 17:30-21:00

  • Група 48: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

  • Група 49: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

  • Група 50: 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00

  • Група 51: 11:30-15:00, 20:30-24:00

  • Група 52: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

  • Група 53: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

  • Група 54: 04:30-08:00, 13:30-17:00

  • Група 55: 05:30-09:00, 14:30-18:00

  • Група 56: 06:00-09:30, 15:30-19:00

  • Група 57: 07:00-10:30, 16:00-19:30

  • Група 58: 07:30-11:00, 16:30-20:00

  • Група 59: 08:30-12:00, 17:30-21:00

  • Група 60: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 23 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 23 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Черкащині

На Черкащині за вказівкою НЕК «Укренерго» 23 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ):

  • 1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

  • 1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

  • 2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

  • 2.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

  • 3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

  • 3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

  • 4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

  • 4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

  • 5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

  • 5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

  • 6.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

  • 6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключення світла на Чернігівщині

На Чернігівщині 10 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Полтавщині

Через складну ситуацію в енергосистемі 23 жовтня на Полтавщині діятимуть графіки погодинних відключень:

  • 06:00 — 08:00 — 1 черга

  • 08:00 — 22:00 — 2 черги одночасно

  • 22:00 — 23:59 — 1 черга

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше «Укренерго» попередило, що 23 жовтня у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Раніше ми писали, що в ніч проти 20 жовтня російські безпілотники масовано атакували енергетику на заході України — пошкоджено об’єкти у Волинській, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.

До слова, в разі сильних морозів тривалість відключень світла може суттєво зрости. Енергетик назвав регіони, де ризик блекауту найвищий, і пояснив, чи вдасться зберегти опалення в оселях.

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