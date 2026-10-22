Відключення світла 23 жовтня: у яких областях діятимуть графіки

Графіки відключення електроенергії

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У п’ятницю, 23 жовтня, в Україні знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Головна причина — наслідки російських атак на енергетику. Обмеження триватимуть майже протягом усієї доби.

ТСН зібрав інформацію про графіки відключення світла по областях.

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Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:

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Група 1 : 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30

Група 2 : 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00

Група 3 : 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30

Група 4 : 10:30-14:00, 17:30-21:00

Група 5 : 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00

Група 6 : 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00

Група 7 : 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00

Група 8 : 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00

Група 9 : 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00

Група 10 : 07:30-11:00, 14:00-17:30

Група 11 : 08:30-12:00, 14:30-18:00

Група 12 : 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30

Група 13 : 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30

Група 14 : 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00

Група 15 : 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30

Група 16 : 10:30-14:00, 17:30-21:00

Група 17 : 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00

Група 18 : 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00

Група 19 : 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00

Група 20 : 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00

Група 21 : 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00

Група 22 : 07:30-11:00, 14:00-17:30

Група 23 : 08:30-12:00, 14:30-18:00

Група 24 : 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30

Група 25 : 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 26 : 00:00-02:30, 10:30-14:00, 19:30-23:00

Група 27 : 11:30-15:00, 20:30-24:00

Група 28 : 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

Група 29 : 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

Група 30 : 04:30-08:00, 13:30-17:00

Група 31 : 05:30-09:00, 14:30-18:00

Група 32 : 06:00-09:30, 15:30-19:00

Група 33 : 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 34 : 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 35 : 08:30-12:00, 17:30-21:00

Група 36 : 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

Група 37 : 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 38 : 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00

Група 39 : 11:30-15:00, 20:30-24:00

Група 40 : 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

Група 41 : 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

Група 42 : 04:30-08:00, 13:30-17:00

Група 43 : 05:30-09:00, 14:30-18:00

Група 44 : 06:00-09:30, 15:30-19:00

Група 45 : 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 46 : 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 47 : 08:30-12:00, 17:30-21:00

Група 48 : 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

Група 49 : 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 50 : 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00

Група 51 : 11:30-15:00, 20:30-24:00

Група 52 : 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

Група 53 : 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

Група 54 : 04:30-08:00, 13:30-17:00

Група 55 : 05:30-09:00, 14:30-18:00

Група 56 : 06:00-09:30, 15:30-19:00

Група 57 : 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 58 : 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 59 : 08:30-12:00, 17:30-21:00

Група 60: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 23 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 23 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Черкащині

На Черкащині за вказівкою НЕК «Укренерго» 23 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ):

1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

2.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключення світла на Чернігівщині

На Чернігівщині 10 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:

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Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Полтавщині

Через складну ситуацію в енергосистемі 23 жовтня на Полтавщині діятимуть графіки погодинних відключень:

06:00 — 08:00 — 1 черга

08:00 — 22:00 — 2 черги одночасно

22:00 — 23:59 — 1 черга

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше «Укренерго» попередило, що 23 жовтня у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Раніше ми писали, що в ніч проти 20 жовтня російські безпілотники масовано атакували енергетику на заході України — пошкоджено об’єкти у Волинській, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.

До слова, в разі сильних морозів тривалість відключень світла може суттєво зрости. Енергетик назвав регіони, де ризик блекауту найвищий, і пояснив, чи вдасться зберегти опалення в оселях.

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