Відключення світла 24 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла

У вівторок, 24 березня, у більшості регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія «Укренерго».

Графіки відключення світла 24 березня в Україні

В «Укренерго» зазначили, що графіки погодинних відключень електропостачання діятимуть від 06:00 до 10:00 та від 16:00 до 22:00.

Обмеження потужності (для промислових споживачів) — від 06:00 до 00:00.

Причина повернення обмежень

Головною причиною запровадження графіків є критичні наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти. Попри цілодобову роботу ремонтних бригад, дефіцит потужності в системі все ще відчутний, особливо під час пікових навантажень.

Важливе попередження для споживачів

Енергетики наголошують: ситуація динамічна і може змінитися в будь-яку мить залежно від оперативного стану мереж.

Точний час та обсяг відключень за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних ресурсах та сторінках регіональних обленерго.

Коли світло з’являється у ваших оселях згідно з графіком, фахівці просять не вмикати одночасно всі потужні електроприлади. Ощадливе споживання — це найкраща допомога енергетикам, які тримають енергетичний фронт.

Графіки відключень світла 24 березня

Відключення світла у Сумах та Сумській області

Відключення світла на Житомирщині

У вівторок 24 березня на Житомирщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Впродовж дня, залежно від поточної ситуації в енергосистемі, вони можуть змінюватися. Про це повідомила пресслужба «Житомиробленерго».

Станом на 08:00 ранку «Житомиробленерго» інформує, що відповідно до розпорядження НЕК «Укренерго», режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для однієї черги:

з 06:00 до 10:00 години — електрику вимикатимуть для 0,5 черг;

з 10:00 до 16:00 години — без обмежень;

з 16:00 до 22:00 години — електрику вимикатимуть для однієї черги;

з 22:00 до 24:00 години — без обмежень.

Відключення світла на Хмельниччині

Відключення світла на Вінниччині

У Вінницькій області 24 березня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть у період з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00

Про це пише АТ «Вінницяобленерго».

Повідомляється, що відповідне завдання щодо застосування графіків погодинних відключень надійшло від НЕК «Укренерго».

Перевірити, чи потрапляє ваша адреса до графіка відключень, можна кількома способами:

у Viber-боті енергетиків;

у Telegram-боті компанії;

у розділі онлайн-графіка погодинних відключень на сайті енергокомпанії за допомогою пошуку за адресою, ЕІС-кодом або особовим рахунком;

в особистому кабінеті на сайті АТ «Вінницяобленерго».

Крім того, на сайті опубліковано орієнтовний графік відключень та інформацію щодо черг. Для цього потрібно завантажити файл, знайти свою адресу, визначити чергу та переглянути години ймовірних відключень у таблиці.

Відключення світла на Черкащині

На Черкащині 24 березня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Протягом доби їх можуть оновлювати. Про це повідомили у пресслужбі «Черкасиобленерго». Там додали, що їх застосування пов’язане зі складною ситуацією в енергетичній системі України через обстріли РФ критичної інфраструктури.

Години відсутності електропостачання:

1.2 06:00 — 08:00;

2.1 08:00 — 10:00;

2.2 16:00 — 18:00;

3.1 16:00 — 18:00;

3.2 18:00 — 20:00;

4.1 18:00 — 20:00;

5.2 20:00 — 22:00;

6.1: 20:00 — 22:00.

Графіки погодинних відключень опубліковані на сайті «Черкасиобленерго». Вони мають шість черг. Переглянувши графік, споживач може дізнатися, в якій черзі він знаходиться. Ознайомитися можна у розділі «Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень» за посиланням.

Відключення світла на Кіровоградщині

У Кіровоградській області за розпорядженням Укренерго 24 березня діятиме графік відключення електрики.

Про це повідомили на офіційному сайті Кіровоградобленерго.

На 23:44 23 березня графік мав такий вигляд:

Черга 1.1: 08-10

Черга 1.2: 16-18

Черга 2.1: 20-22

Черга 2.2: 20-22

Черга 3.1: -

Черга 3.2: 16-18

Черга 4.1: 18-20

Черга 4.2: 06-08

Черга 5.1: -

Черга 5.2: -

Черга 6.1: -

Черга 6.2: 18-20

Графік погодинних відключень використовують для зменшення навантаження на мережі, підтримання балансування енергосистеми, доки триває відновлення ушкоджених енергооб’єктів. Ці відключення стосуються усіх категорій споживачів, їх застосовують за завчасно проанонсованим розкладом. Тривалість вимкнень електрики можуть збільшувати у разі неможливості дотриматися ліміту споживання, повідомили у «Кіровоградобленерго».

Відключення світла у Запорізькій області

24 березня, у Запоріжжі та області діятимуть графіки погодинних знеструмлень світла. Вимикатимуть шість черг.

Про це повідомили в АТ «Запоріжжяобленерго».

Графік відсутності електропостачання на 24 березня (з урахуванням 30 хвилин на перемикання). Оновлено 24 березня о 6:00:

1.1: 15:30 — 20:00

1.2: 08:00 — 10:30

2.1: 19:30 — 22:30

3.1: 15:30 — 20:00

6.2: 19:30 — 22:30

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.

Відключення світла на Полтавщині

Перевірити свою адресу можна за посиланням.

Відключення світла на Харківщині

Графік погодинних відключень світла у Харківській області 24 березня діятиме з 06:00 до 10:00, а потім — з 16:00 до 22:00. Про це повідомили у пресслужбі «Хаарківобленерго».

За її даними, вимикатимуть такі черги:

1.1 — 19:00-22:00;

1.2 — 19:00-22:00;

2.2 — 08:30-10:00;

6.1 — 06:00-08:30; 16:00-19:00;

6.2 — 16:00-19:00.

Перелік адрес за чергами — тут.

Відключення світла на Чернігівщині

Нагадаємо, у столиці та Київській області в понеділок, 23 березня, за розпорядженням НЕК «Укренерго» застосовувались екстрені відключення електроенергії.

Минулої доби російські дрони та артилерія знову атакували енергооб’єкти України, спричинивши нові відключення світла у п’яти областях.