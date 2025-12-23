- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2626
- Час на прочитання
- 3 хв
Відключення світла 24 грудня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 24 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у середу, 24 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 24 грудня:
Підгрупа 1.1 відключення:
з 02:00 до 09:00
з 12:30 до 16:30
з 23:00 до 24:00
Підгрупа 1.2 відключення:
з 02:00 до 09:00
з 12:30 до 18:00
з 23:00 до 24:00
Підгрупа 2.1 відключення:
з 02:00 до 05:30
з 12:30 до 19:30
з 23:00 до 24:00
Підгрупа 2.2 відключення:
з 02:00 до 05:30
з 12:30 до 19:30
з 23:00 до 24:00
Підгрупа 3.1 відключення:
з 05:30 до 12:30
з 16:00 до 20:00
Підгрупа 3.2 відключення:
з 07:00 до 12:30
з 16:00 до 22:00
Підгрупа 4.1 відключення:
з 05:30 до 12:30
з 16:00 до 20:00
Підгрупа 4.2 відключення:
з 00:00 до 02:00
з 05:30 до 09:30
з 16:00 до 23:00
Підгрупа 5.1 відключення:
з 00:00 до 02:00
з 10:00 до 16:00
з 19:30 до 23:00
Підгрупа 5.2 відключення:
з 00:00 до 02:00
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 23:00
Підгрупа 6.1 відключення:
з 00:00 до 02:00
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 23:00
Підгрупа 6.2 відключення:
з 00:00 до 05:30
з 09:00 до 16:00
з 19:30 до 24:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській області наразі не діють.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Після останніх масованих ракетно-дронових ударів по енергетичній системі, у частини споживачів м. Миколаєва та окремих районів області змінилася прив’язка в графіках погодинних відключень.
Графік відключення світла на Миколаївщині 24 грудня:
1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
1.2 — 00:00 — 04:30; 11:30 — 18:30;
2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;
3.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
4.1 — 01:00 — 04:30; 09:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
4.2 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
5.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;
6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 00:00;
6.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 24 грудня:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 24 грудня:
1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00
2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30
3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00
6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 24 грудня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 24 грудня:
1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
2.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
2.2 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00
3.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00
4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
6.1 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
6.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки вночі і зранку 23 грудня у Хмельницькій області є суттєві пошкодження електромереж. У регіоні масштабні відключення світла. Графіки наразі не діють.
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, після масованих атак росіян на українські енергооб’єкти уряд шукає шляхи стабілізації мережі до свят, а міжнародні партнери передають критично важливе обладнання, експерти попереджають про тривалі обмеження, що залежатимуть від подальших атак та зимових морозів.