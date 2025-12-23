Відключення світла 24 грудня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у середу, 24 грудня

В усіх регіонах Україні у середу, 24 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 24 грудня:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 02:00 до 09:00

з 12:30 до 16:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 1.2 відключення:

з 02:00 до 09:00

з 12:30 до 18:00

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.1 відключення:

з 02:00 до 05:30

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 02:00 до 05:30

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 07:00 до 12:30

з 16:00 до 22:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 00:00 до 02:00

з 05:30 до 09:30

з 16:00 до 23:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 00:00 до 02:00

з 10:00 до 16:00

з 19:30 до 23:00

Підгрупа 5.2 відключення:

з 00:00 до 02:00

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 23:00

Підгрупа 6.1 відключення:

з 00:00 до 02:00

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 23:00

Підгрупа 6.2 відключення:

з 00:00 до 05:30

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 24 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській області наразі не діють.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Після останніх масованих ракетно-дронових ударів по енергетичній системі, у частини споживачів м. Миколаєва та окремих районів області змінилася прив’язка в графіках погодинних відключень.

Графік відключення світла на Миколаївщині 24 грудня:

1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 04:30; 11:30 — 18:30;

2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;

3.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

4.1 — 01:00 — 04:30; 09:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

4.2 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;

6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 00:00;

6.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 24 грудня:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 24 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 24 грудня:

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 24 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 24 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 24 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 24 грудня:

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

2.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

2.2 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

3.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

6.1 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

6.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 24 грудня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки вночі і зранку 23 грудня у Хмельницькій області є суттєві пошкодження електромереж. У регіоні масштабні відключення світла. Графіки наразі не діють.

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 24 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 24 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 24 грудня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 24 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 24 грудня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 24 грудня

Нагадаємо, після масованих атак росіян на українські енергооб’єкти уряд шукає шляхи стабілізації мережі до свят, а міжнародні партнери передають критично важливе обладнання, експерти попереджають про тривалі обмеження, що залежатимуть від подальших атак та зимових морозів.

