ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2626
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла 24 грудня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 24 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у середу, 24 грудня

В усіх регіонах Україні у середу, 24 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 24 грудня:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 02:00 до 09:00

з 12:30 до 16:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 1.2 відключення:

з 02:00 до 09:00

з 12:30 до 18:00

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.1 відключення:

з 02:00 до 05:30

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 02:00 до 05:30

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 07:00 до 12:30

з 16:00 до 22:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 00:00 до 02:00

з 05:30 до 09:30

з 16:00 до 23:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 00:00 до 02:00

з 10:00 до 16:00

з 19:30 до 23:00

Підгрупа 5.2 відключення:

з 00:00 до 02:00

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 23:00

Підгрупа 6.1 відключення:

з 00:00 до 02:00

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 23:00

Підгрупа 6.2 відключення:

з 00:00 до 05:30

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 24 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 24 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 24 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 24 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській області наразі не діють.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Після останніх масованих ракетно-дронових ударів по енергетичній системі, у частини споживачів м. Миколаєва та окремих районів області змінилася прив’язка в графіках погодинних відключень.

Графік відключення світла на Миколаївщині 24 грудня:

1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 04:30; 11:30 — 18:30;

2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;

3.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

4.1 — 01:00 — 04:30; 09:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

4.2 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;

6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 00:00;

6.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 24 грудня:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 24 грудня

Графік відключення світла на Полтавщині 24 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 24 грудня:

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 24 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 24 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 24 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 24 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 24 грудня

Графік відключення світла на Сумщині 24 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 24 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 24 грудня:

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

2.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

2.2 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

3.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

6.1 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

6.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 24 грудня

Графік відключення світла в Чернівецькій області 24 грудня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки вночі і зранку 23 грудня у Хмельницькій області є суттєві пошкодження електромереж. У регіоні масштабні відключення світла. Графіки наразі не діють.

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 24 грудня

Графік відключення світла на Волині 24 грудня

Графік відключення світла на Волині 24 грудня

Графік відключення світла на Волині 24 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 24 грудня

Графік відключення світла на Тернопільщині 24 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 24 грудня

Графік відключення світла на Прикарпатті 24 грудня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 24 грудня

Графік відключення світла на Закарпатті 24 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 24 грудня

Графік відключення світла на Львівщині 24 грудня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 24 грудня

Графік відключення світла на Рівненщині 24 грудня

Нагадаємо, після масованих атак росіян на українські енергооб’єкти уряд шукає шляхи стабілізації мережі до свят, а міжнародні партнери передають критично важливе обладнання, експерти попереджають про тривалі обмеження, що залежатимуть від подальших атак та зимових морозів.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
2626
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie