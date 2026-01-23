ТСН у соціальних мережах

Відключення світла 24 січня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 24 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у суботу, 24 січня

В усіх регіонах Україні у суботу, 24 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

У більшості областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Графік відключення світла в Києві

Ситуація з електрозабезпеченням столиці залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи — не діє.

Графік відключення світла в Київській області

У Київській області наразі діють екстрені відключення електроенергії.
Погодинні графіки відключень водночас не діють. 

Графік відключення світла в Одеській області

Наразі в області застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Графік відключення світла на Одещині 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 24 січня

Графік відключення світла на Полтавщині 24 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Наразі в області застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 24 січня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 19-25 січня / © соцмережі

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 24 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 24 січня

Графік відключення світла на Львівщині 24 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 24 січня: доповнюється

Нагадаємо, у більшості регіонів України сьогодні вранці через критичне ускладнення ситуації в енергосистемі запровадили екстрені аварійні відключення. Причиною став вихід кількох об’єктів генерації у позаплановий ремонт на тлі наслідків масованих російських атак.

Новина доповнюється
