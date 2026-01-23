- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
Відключення світла 24 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 24 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у суботу, 24 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
У більшості областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Графік відключення світла в Києві
Ситуація з електрозабезпеченням столиці залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи — не діє.
Графік відключення світла в Київській області
У Київській області наразі діють екстрені відключення електроенергії.
Погодинні графіки відключень водночас не діють.
Графік відключення світла в Одеській області
Наразі в області застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.
Графік відключення світла на Одещині 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Наразі в області застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.
Графік відключення світла в Дніпропетровській області 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла на Сумщині 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 24 січня: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла на Прикарпатті 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 24 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 24 січня: доповнюється
Нагадаємо, у більшості регіонів України сьогодні вранці через критичне ускладнення ситуації в енергосистемі запровадили екстрені аварійні відключення. Причиною став вихід кількох об’єктів генерації у позаплановий ремонт на тлі наслідків масованих російських атак.