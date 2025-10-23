Відключення світла 24 жовтня: де і коли не буде електрики

Відключення світла 24 жовтня

Завтра, 24 жовтня, в деяких регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 07:00 до 23:00 — для промислових споживачів

Про які саме регіони йдеться, «Укренерго» не уточнює. Проте сьогодні світло вимикали у 12 областях.

Причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

В «Укренерго» запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону і ДТЕК.

Раніше ми писали, чи здорожчає електрика взимку на тлі блекаутів.