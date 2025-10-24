ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 24 жовтня: які графіки та де не буде електроенергії

Відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно діють у 12 регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Графіки обмежень застосовуються у більшості областей

Графіки обмежень застосовуються у більшості областей / © Getty Images

Росія у ніч проти п’ятниці, 24 жовтня, атакували енергетичні об’єкти Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Графіки відключення світла сьогодні діятимуть у період від 07:00 до 23:00.

Про це сказано у повідомленні «Укренерго».

Відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно діють у 12 регіонах. Також на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Через нічні обстріли є знеструмлені споживачі у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ЄС та США готові допомогти Україні пройти цю зиму.

«І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і міністерка Юлія Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент — усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму», — запевнив він.

Дата публікації
Кількість переглядів
302
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie