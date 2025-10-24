- Дата публікації
Відключення світла 24 жовтня: які графіки та де не буде електроенергії
Відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно діють у 12 регіонах.
Росія у ніч проти п’ятниці, 24 жовтня, атакували енергетичні об’єкти Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Графіки відключення світла сьогодні діятимуть у період від 07:00 до 23:00.
Про це сказано у повідомленні «Укренерго».
Відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно діють у 12 регіонах. Також на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Через нічні обстріли є знеструмлені споживачі у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ЄС та США готові допомогти Україні пройти цю зиму.
«І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і міністерка Юлія Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент — усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму», — запевнив він.