Відключення світла 24 жовтня: до чого готуватися українцям

Відключення світла / © ТСН.ua

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У суботу, 24 жовтня, в деяких областях України знову відключатимуть світло. Обмеження стосуватимуться як підприємств, так і звичайних споживачів.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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За даними енергетиків, обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59. У цей час промисловості обмежуватимуть споживання, а людям вимикатимуть світло за графіками — одну або дві черги одночасно.

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Головною причиною запровадження цих заходів є наслідки масованих російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики попереджають, що через російські обстріли ситуація може змінюватися. Споживачів просять стежити за графіками своїх обленерго та економити світло, коли воно є.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 23 жовтня, в Україні знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Головна причина — наслідки російських атак на енергетику. Обмеження триватимуть майже протягом усієї доби.

В разі сильних морозів тривалість відключень світла може суттєво зрости. Енергетик назвав регіони, де ризик блекауту найвищий, і пояснив, чи вдасться зберегти опалення в оселях.

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