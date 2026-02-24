- Дата публікації
Відключення світла 25 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 25 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
У більшості регіонів України у середу, 25 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
У столиці продовжують діяти тимчасові графіки для 60-ти черг.
Графік відключення світла у столиці 25 лютого:
Група 1: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00
Група 2: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00
Група 3: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00
Група 4: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00
Група 5: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00
Група 6: 05:30-09:00, 13:00-18:30
Група 7: 06:00-10:00, 15:30-20:00
Група 8: 06:00-10:30, 16:00-20:30
Група 9: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Група 10: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30
Група 11: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30
Група 12: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00
Група 13: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00
Група 14: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00
Група 15: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00
Група 16: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00
Група 17: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00
Група 18: 05:30-09:00, 13:00-18:30
Група 19: 06:00-10:00, 15:30-20:00
Група 20: 06:00-10:30, 16:00-20:30
Група 21: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Група 22: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30
Група 23: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30
Група 24: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00
Група 25: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00
Група 26: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00
Група 27: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00
Група 28: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00
Група 29: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00
Група 30: 05:30-09:00, 13:00-18:30
Група 31: 06:00-10:00, 15:30-20:00
Група 32: 06:00-10:30, 16:00-20:30
Група 33: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Група 34: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30
Група 35: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30
Група 36: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00
Група 37: 10:00-15:30, 20:30-24:00
Група 38: 10:30-16:00, 21:00-24:00
Група 39: 11:00-16:30, 21:30-24:00
Група 40: 11:30-17:00, 22:30-24:00
Група 41: 12:30-18:00, 23:00-24:00
Група 42: 07:00-09:00, 13:00-18:30
Група 43: 07:00-10:00, 15:30-20:00
Група 44: 07:00-10:30, 16:00-20:30
Група 45: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Група 46: 08:00-11:30, 17:00-21:30
Група 47: 08:00-12:30, 18:00-22:30
Група 48: 09:00-13:00, 18:30-23:00
Група 49: 10:00-15:30, 20:30-24:00
Група 50: 10:30-16:00, 21:00-24:00
Група 51: 11:00-16:30, 21:30-24:00
Група 52: 11:30-17:00, 22:30-24:00
Група 53: 12:30-18:00, 23:00-24:00
Група 54: 07:00-09:00, 13:00-18:30
Група 55: 07:00-10:00, 15:30-20:00
Група 56: 07:00-10:30, 16:00-20:30
Група 57: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Група 58: 08:00-11:30, 17:00-21:30
Група 59: 08:00-12:30, 18:00-22:30
Група 60: 09:00-13:00, 18:30-23:00
Графік відключення світла в Київській області
В столичному регіоні світла не буде протягом майже половини доби. Лише для підгруп 2.1 та 2.2 знеструмлення триватимуть лише 7 годин.
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 25 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
На Миколаївщині частині споживачів 25 лютого світло відключати не будуть взагалі. Для інших черг заплановане одне відключення тривалістю 2-3,5 години.
Графік відключення світла на Миколаївщині 25 лютого:
1.1 — 15:00 — 18:30;
1.2 — 15:00 — 18:30;
2.1 — 18:30 — 22:00;
2.2 — 11:30 — 15:00;
3.1 — 18:30 — 20:30;
3.2 — 08:00 — 11:30;
5.1 — 00:00 — 00:30;
5.2 — 08:00 — 11:30;
6.1 — 22:00 — 00:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Відключення у Запорізькій області будуть дуже нерівномірними. Частина споживачів не матиме електрики по 9,5 годин на добу, а деяким чергам доведеться сидіти без світла до 15 годин.
Графік відключення світла у Запорізькій області 25 лютого:
1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
На Полтавщині діятимуть жорсткі графіки відключень. Світла не буде по 14-16 годин на добу з короткими «передишками». Трохи більше світла буде вночі, тож справи, які вимагають наявності електрики доведеться запланувати саме на нічний час.
Графік відключення світла в Харківській області
На Харківщині відключення будуть тривалими, майже у всіх споживачів електрика буде відсутня по 10-14 годин на добу. І тільки для черги 6.2 знеструмлення триватиме лише 8 годин протягом доби.
Графік відключення світла на Харківщині 25 лютого:
1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
1.2 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 06:00-12:30; 16:00-23:00
4.2 06:00-12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:30; 09:00-16:00; 20:00-24:00
6.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 25 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 25 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
На Сумщині ситуація стабільно складна. Світла в домівках не буде по 10-16 годин в залежності від черги.
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 25 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
На Чернігівщині відключення заплановані дуже нерівномірні. Періоди знеструмлень триватимуть від 3 до 6 годин, а загалом електрики не буде по 9-11 годин на добу.
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 25 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Ситуація в Чернівецькій області наразі покращилась. Тож обмеження електропостачання будуть мінімальними — від 2 до 4 годин на добу для кожної черги.
Графік відключення світла у Хмельницькій області
На Хмельниччині світло відключатимуть лише на 2-3 години, а для частини споживачів середа взагалі мине без знеструмлень.
Де не відключатимуть світло
У середу, 25 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.
