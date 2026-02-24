ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
591
3 хв

Відключення світла 25 лютого: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 25 лютого, для столиці та всіх регіонів України.

Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у середу, 25 лютого

У більшості регіонів України у середу, 25 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У столиці продовжують діяти тимчасові графіки для 60-ти черг.

Графік відключення світла у столиці 25 лютого:

Група 1: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00

Група 2: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00

Група 3: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00

Група 4: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00

Група 5: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00

Група 6: 05:30-09:00, 13:00-18:30

Група 7: 06:00-10:00, 15:30-20:00

Група 8: 06:00-10:30, 16:00-20:30

Група 9: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Група 10: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30

Група 11: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30

Група 12: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00

Група 13: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00

Група 14: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00

Група 15: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00

Група 16: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00

Група 17: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00

Група 18: 05:30-09:00, 13:00-18:30

Група 19: 06:00-10:00, 15:30-20:00

Група 20: 06:00-10:30, 16:00-20:30

Група 21: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Група 22: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30

Група 23: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30

Група 24: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00

Група 25: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00

Група 26: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00

Група 27: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00

Група 28: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00

Група 29: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00

Група 30: 05:30-09:00, 13:00-18:30

Група 31: 06:00-10:00, 15:30-20:00

Група 32: 06:00-10:30, 16:00-20:30

Група 33: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Група 34: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30

Група 35: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30

Група 36: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00

Група 37: 10:00-15:30, 20:30-24:00

Група 38: 10:30-16:00, 21:00-24:00

Група 39: 11:00-16:30, 21:30-24:00

Група 40: 11:30-17:00, 22:30-24:00

Група 41: 12:30-18:00, 23:00-24:00

Група 42: 07:00-09:00, 13:00-18:30

Група 43: 07:00-10:00, 15:30-20:00

Група 44: 07:00-10:30, 16:00-20:30

Група 45: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Група 46: 08:00-11:30, 17:00-21:30

Група 47: 08:00-12:30, 18:00-22:30

Група 48: 09:00-13:00, 18:30-23:00

Група 49: 10:00-15:30, 20:30-24:00

Група 50: 10:30-16:00, 21:00-24:00

Група 51: 11:00-16:30, 21:30-24:00

Група 52: 11:30-17:00, 22:30-24:00

Група 53: 12:30-18:00, 23:00-24:00

Група 54: 07:00-09:00, 13:00-18:30

Група 55: 07:00-10:00, 15:30-20:00

Група 56: 07:00-10:30, 16:00-20:30

Група 57: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Група 58: 08:00-11:30, 17:00-21:30

Група 59: 08:00-12:30, 18:00-22:30

Група 60: 09:00-13:00, 18:30-23:00

Графік відключення світла в Київській області

В столичному регіоні світла не буде протягом майже половини доби. Лише для підгруп 2.1 та 2.2 знеструмлення триватимуть лише 7 годин.

Графік відключення світла на Київщині 25 лютого

Графік відключення світла на Київщині 25 лютого

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 25 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

На Миколаївщині частині споживачів 25 лютого світло відключати не будуть взагалі. Для інших черг заплановане одне відключення тривалістю 2-3,5 години.

Графік відключення світла на Миколаївщині 25 лютого:

1.1 — 15:00 — 18:30;

1.2 — 15:00 — 18:30;

2.1 — 18:30 — 22:00;

2.2 — 11:30 — 15:00;

3.1 — 18:30 — 20:30;

3.2 — 08:00 — 11:30;

5.1 — 00:00 — 00:30;

5.2 — 08:00 — 11:30;

6.1 — 22:00 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Відключення у Запорізькій області будуть дуже нерівномірними. Частина споживачів не матиме електрики по 9,5 годин на добу, а деяким чергам доведеться сидіти без світла до 15 годин.

Графік відключення світла у Запорізькій області 25 лютого:

1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині діятимуть жорсткі графіки відключень. Світла не буде по 14-16 годин на добу з короткими «передишками». Трохи більше світла буде вночі, тож справи, які вимагають наявності електрики доведеться запланувати саме на нічний час.

Графік відключення світла на Полтавщині 25 лютого

Графік відключення світла на Полтавщині 25 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

На Харківщині відключення будуть тривалими, майже у всіх споживачів електрика буде відсутня по 10-14 годин на добу. І тільки для черги 6.2 знеструмлення триватиме лише 8 годин протягом доби.

Графік відключення світла на Харківщині 25 лютого:

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

1.2 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 06:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 06:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:30; 09:00-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 25 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 25 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині ситуація стабільно складна. Світла в домівках не буде по 10-16 годин в залежності від черги.

Графік відключення світла на Сумщині 25 лютого

Графік відключення світла на Сумщині 25 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 25 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Чернігівщині відключення заплановані дуже нерівномірні. Періоди знеструмлень триватимуть від 3 до 6 годин, а загалом електрики не буде по 9-11 годин на добу.

Графік відключення світла на Чернігівщині 25 лютого

Графік відключення світла на Чернігівщині 25 лютого

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 25 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 23 лютого — 1 березня

Графік відключення світла на Вінничині 23 лютого — 1 березня

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Ситуація в Чернівецькій області наразі покращилась. Тож обмеження електропостачання будуть мінімальними — від 2 до 4 годин на добу для кожної черги.

Графік відключення світла в Чернівецькій області 25 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області 25 лютого

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині світло відключатимуть лише на 2-3 години, а для частини споживачів середа взагалі мине без знеструмлень.

Графік відключення світла на Хмельниччині 25 лютого

Графік відключення світла на Хмельниччині 25 лютого

Де не відключатимуть світло

У середу, 25 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, Словаччина погрожує «вимкнути рубильник» Україні. В «Укренерго» пояснили, чи залишимось ми без світла через демарш словацького прем’єра Фіцо.

Новина доповнюється
