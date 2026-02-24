Відключення світла 25 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у середу, 25 лютого

У більшості регіонів України у середу, 25 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У столиці продовжують діяти тимчасові графіки для 60-ти черг.

Графік відключення світла у столиці 25 лютого:

Група 1: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00

Група 2: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00

Група 3: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00

Група 4: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00

Група 5: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00

Група 6: 05:30-09:00, 13:00-18:30

Група 7: 06:00-10:00, 15:30-20:00

Група 8: 06:00-10:30, 16:00-20:30

Група 9: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Група 10: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30

Група 11: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30

Група 12: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00

Група 13: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00

Група 14: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00

Група 15: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00

Група 16: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00

Група 17: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00

Група 18: 05:30-09:00, 13:00-18:30

Група 19: 06:00-10:00, 15:30-20:00

Група 20: 06:00-10:30, 16:00-20:30

Група 21: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Група 22: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30

Група 23: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30

Група 24: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00

Група 25: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00

Група 26: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00

Група 27: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00

Група 28: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00

Група 29: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00

Група 30: 05:30-09:00, 13:00-18:30

Група 31: 06:00-10:00, 15:30-20:00

Група 32: 06:00-10:30, 16:00-20:30

Група 33: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Група 34: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30

Група 35: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30

Група 36: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00

Група 37: 10:00-15:30, 20:30-24:00

Група 38: 10:30-16:00, 21:00-24:00

Група 39: 11:00-16:30, 21:30-24:00

Група 40: 11:30-17:00, 22:30-24:00

Група 41: 12:30-18:00, 23:00-24:00

Група 42: 07:00-09:00, 13:00-18:30

Група 43: 07:00-10:00, 15:30-20:00

Група 44: 07:00-10:30, 16:00-20:30

Група 45: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Група 46: 08:00-11:30, 17:00-21:30

Група 47: 08:00-12:30, 18:00-22:30

Група 48: 09:00-13:00, 18:30-23:00

Група 49: 10:00-15:30, 20:30-24:00

Група 50: 10:30-16:00, 21:00-24:00

Група 51: 11:00-16:30, 21:30-24:00

Група 52: 11:30-17:00, 22:30-24:00

Група 53: 12:30-18:00, 23:00-24:00

Група 54: 07:00-09:00, 13:00-18:30

Група 55: 07:00-10:00, 15:30-20:00

Група 56: 07:00-10:30, 16:00-20:30

Група 57: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Група 58: 08:00-11:30, 17:00-21:30

Група 59: 08:00-12:30, 18:00-22:30

Група 60: 09:00-13:00, 18:30-23:00

Графік відключення світла в Київській області

В столичному регіоні світла не буде протягом майже половини доби. Лише для підгруп 2.1 та 2.2 знеструмлення триватимуть лише 7 годин.

Графік відключення світла на Київщині 25 лютого

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 25 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

На Миколаївщині частині споживачів 25 лютого світло відключати не будуть взагалі. Для інших черг заплановане одне відключення тривалістю 2-3,5 години.

Графік відключення світла на Миколаївщині 25 лютого:

1.1 — 15:00 — 18:30;

1.2 — 15:00 — 18:30;

2.1 — 18:30 — 22:00;

2.2 — 11:30 — 15:00;

3.1 — 18:30 — 20:30;

3.2 — 08:00 — 11:30;

5.1 — 00:00 — 00:30;

5.2 — 08:00 — 11:30;

6.1 — 22:00 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Відключення у Запорізькій області будуть дуже нерівномірними. Частина споживачів не матиме електрики по 9,5 годин на добу, а деяким чергам доведеться сидіти без світла до 15 годин.

Графік відключення світла у Запорізькій області 25 лютого:

1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині діятимуть жорсткі графіки відключень. Світла не буде по 14-16 годин на добу з короткими «передишками». Трохи більше світла буде вночі, тож справи, які вимагають наявності електрики доведеться запланувати саме на нічний час.

Графік відключення світла на Полтавщині 25 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

На Харківщині відключення будуть тривалими, майже у всіх споживачів електрика буде відсутня по 10-14 годин на добу. І тільки для черги 6.2 знеструмлення триватиме лише 8 годин протягом доби.

Графік відключення світла на Харківщині 25 лютого:

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

1.2 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 06:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 06:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:30; 09:00-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 25 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 25 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині ситуація стабільно складна. Світла в домівках не буде по 10-16 годин в залежності від черги.

Графік відключення світла на Сумщині 25 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 25 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Чернігівщині відключення заплановані дуже нерівномірні. Періоди знеструмлень триватимуть від 3 до 6 годин, а загалом електрики не буде по 9-11 годин на добу.

Графік відключення світла на Чернігівщині 25 лютого

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 25 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 23 лютого — 1 березня

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Ситуація в Чернівецькій області наразі покращилась. Тож обмеження електропостачання будуть мінімальними — від 2 до 4 годин на добу для кожної черги.

Графік відключення світла в Чернівецькій області 25 лютого

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині світло відключатимуть лише на 2-3 години, а для частини споживачів середа взагалі мине без знеструмлень.

Графік відключення світла на Хмельниччині 25 лютого

Де не відключатимуть світло

У середу, 25 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, Словаччина погрожує «вимкнути рубильник» Україні. В «Укренерго» пояснили, чи залишимось ми без світла через демарш словацького прем’єра Фіцо.