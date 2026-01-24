ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Відключення світла 25 січня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 25 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у неділю, 25 січня

В усіх регіонах Україні у неділю, 25 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Після удару російської терористичної армії по Києву у ніч проти 24 січня в українській столиці діють екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація склалася на лівому березі.

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 25 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 25 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 25 січня:

1.1 — 00:00 — 00:30; 02:30 — 08:30; 10:30 — 16:30; 18:30 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 04:30; 06:30 — 12:30; 14:30 — 20:30; 22:30 — 00:00;

2.1 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 10:30; 12:30 — 18:30; 20:30 — 00:00;

2.2 — 02:30 — 04:30; 06:30 — 12:30; 14:30 — 20:30; 22:30 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 02:30; 04:30 — 10:30; 12:30 — 18:30; 20:30 — 00:00;

3.2 — 00:30 — 06:30; 08:30 — 14:30; 16:30 — 22:30;

4.1 — 00:30 — 06:30; 08:30 — 14:30; 16:30 — 22:00;

4.2 — 00:30 — 06:30; 08:30 — 14:30; 16:30 — 22:30;

5.1 — 00:00 — 02:30; 04:30 — 10:30; 12:30 — 18:30; 20:30 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 00:30; 02:30 — 08:30; 10:30 — 16:30; 18:30 — 00:00;

6.1 — 00:00 — 02:30; 06:30 — 12:30; 14:30 — 20:30; 22:30 — 00:00;

6.2 — 00:00 — 00:30; 02:30 — 08:30; 10:30 — 16:30; 18:30 — 22:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 25 січня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 25 січня

Графік відключення світла на Полтавщині 25 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 25 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 25 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 25 січня

Графік відключення світла на Кіровоградщині 25 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 25 січня

Графік відключення світла на Сумщині 25 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 25 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 25 січня

Графік відключення світла на Чернігівщині 25 січня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 25 січня:

1.1 01:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00

1.2 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 22:30

2.1 00:00 — 00:30, 02:30 — 07:00, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00

3.1 00:00 — 02:30, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:30, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00

4.2 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00

5.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00

5.2 02:00 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30

6.1 00:30 — 04:30, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 23:00

6.2 00:00 — 04:00, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 19-25 січня / © соцмережі

Графік відключення світла на Вінничині 19-25 січня / © соцмережі

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 25 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 25 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 25 січня

Графік відключення світла на Волині 25 січня

Графік відключення світла на Волині 25 січня

Графік відключення світла на Волині 25 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 25 січня

Графік відключення світла на Тернопільщині 25 січня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 25 січня

Графік відключення світла на Прикарпатті 25 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 25 січня

Графік відключення світла на Закарпатті 25 січня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 25 січня

Графік відключення світла на Львівщині 25 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 25 січня

Графік відключення світла на Рівненщині 25 січня

Нагадаємо, Шмигаль сказав, коли припиняться аварійні відключення світла. Попри суттєвий дефіцит потужності, спостерігається тенденція до часткової стабілізації в енергосистемі.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie