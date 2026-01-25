Відключення світла в Україні

У понеділок, 26 січня, на всій території України будуть запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

Для населення діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), а для промисловості — графіки обмеження потужності (ГОП).

В енергетичній компанії наголосили, що причиною таких вимушених заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

При цьому в «Укренерго» радять дізнаватися про час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінитись.

Енергетики також закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, після масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру в ніч проти 24 січня у Києві без електропостачання залишаються понад 800 тисяч споживачів, а енергосистема працює в умовах суттєвого дефіциту потужності.