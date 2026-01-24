- Дата публікації
Відключення світла 25 січня: в "Укренерго" повідомили про нові графіки
Ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінитись.
У неділю, 25 січня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовані на всій території України.
Про це повідомили в «Укренерго».
Упродовж наступної доби для населення діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), а для промисловості — графіки обмеження потужності (ГОП).
Причиною таких вимушених заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінитись.
«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.
Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
Нагадаємо, після удару російської терористичної армії по Києву у ніч проти 24 січня в українській столиці діють екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація склалася на лівому березі.