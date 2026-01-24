ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 25 січня: в "Укренерго" повідомили про нові графіки

Ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінитись.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН

У неділю, 25 січня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовані на всій території України.

Про це повідомили в «Укренерго».

Упродовж наступної доби для населення діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), а для промисловості — графіки обмеження потужності (ГОП).

Причиною таких вимушених заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінитись.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, після удару російської терористичної армії по Києву у ніч проти 24 січня в українській столиці діють екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація склалася на лівому березі.

Дата публікації
Кількість переглядів
299
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie