Відключення світла 25 січня: в "Укренерго" повідомили про нові графіки

Відключення світла в Україні / © ТСН

У неділю, 25 січня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовані на всій території України.

Про це повідомили в «Укренерго».

Упродовж наступної доби для населення діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), а для промисловості — графіки обмеження потужності (ГОП).

Причиною таких вимушених заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінитись.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, після удару російської терористичної армії по Києву у ніч проти 24 січня в українській столиці діють екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація склалася на лівому березі.