Відключення світла 26 березня: в "Укренерго" зробили заяву про стан енергосистеми

В четвер 26 березня відключення світла в регіонах України не прогнозують.

Про це заявили в «Укренерго».

«Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження споживання не планується», — повідомили енергетики.

Водночас вони зауважили, що в Україні фіксують поступове зростання споживання електроенергії, тож закликали громадян раціонально користуватися ресурсом і, за можливості, переносити використання потужних електроприладів на денний час.

Зокрема, найбільш доцільно споживати електроенергію у період з 11:00 до 15:00, коли сонячні електростанції працюють найефективніше. Натомість ввечері, з 17:00 до 22:00, рекомендують обмежити навантаження на мережу та не вмикати кілька енергоємних приладів одночасно.

Зростання споживання пояснюють, зокрема, погодними умовами. Через хмарність у багатьох регіонах знижується ефективність домашніх сонячних електростанцій, що змушує споживачів більше користуватися електроенергією з загальної мережі.

Актуальна ситуація в енергосистемі України

Ситуацію в енергосистемі також ускладнюють наслідки нещодавніх російських обстрілів. Через атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого без світла залишаються споживачі у Харківській, Полтавській, Сумській та Одеській областях.

Найскладніша ситуація наразі спостерігається на Чернігівщині. Там через серію ударів пошкоджено енергообладнання, що змусило запровадити погодинні відключення. Обмеження обіцяють скасувати після стабілізації роботи енергосистеми.

Енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною, тому українців просять стежити за офіційними повідомленнями своїх обленерго та дотримуватися рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії.