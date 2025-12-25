- Дата публікації
Відключення світла 26 грудня: які графіки застосують
В «Укренерго» повідомили про графіки погодинних відключень 26 грудня.
У четвер, 26 грудня, у більшості областей України знову діятимуть обмеження електропостачання.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зауважили енергетики.
Також додали, що запровадження графіків пов’язане з наслідками нещодавніх масованих ракетно-дронових атак РФ на українські енергооб’єкти. итуація в енергосистемі є динамічною і може змінитись у будь-який момент залежно від рівня споживання та темпів ремонтних робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи вплинуть морози на відключення світла.
Раніше повідомлялося, в Одесі 25 грудня запроваджено аварійні відключення. Це вимушений захід з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.