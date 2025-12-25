ТСН у соціальних мережах

Відключення світла 26 грудня: які графіки застосують

В «Укренерго» повідомили про графіки погодинних відключень 26 грудня.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У четвер, 26 грудня, у більшості областей України знову діятимуть обмеження електропостачання.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зауважили енергетики.

Також додали, що запровадження графіків пов’язане з наслідками нещодавніх масованих ракетно-дронових атак РФ на українські енергооб’єкти. итуація в енергосистемі є динамічною і може змінитись у будь-який момент залежно від рівня споживання та темпів ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи вплинуть морози на відключення світла.

Раніше повідомлялося, в Одесі 25 грудня запроваджено аварійні відключення. Це вимушений захід з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.

