Відключення світла 26 грудня: які графіки застосують

Відключення світла / © ТСН.ua

У четвер, 26 грудня, у більшості областей України знову діятимуть обмеження електропостачання.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зауважили енергетики.

Також додали, що запровадження графіків пов’язане з наслідками нещодавніх масованих ракетно-дронових атак РФ на українські енергооб’єкти. итуація в енергосистемі є динамічною і може змінитись у будь-який момент залежно від рівня споживання та темпів ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, в Одесі 25 грудня запроваджено аварійні відключення. Це вимушений захід з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.