Укрaїнa
508
1 хв

Відключення світла 26 лютого: які графіки застосують

Графіки погодинних відключень електроенергії запровадять по всій Україні 26 лютого.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У четвер, 26 лютого, в більшості областей України протягом усієї доби діятимуть графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«У більшості регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Як повідомляють енергетики, необхідність запровадження обмежень виникла через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок попередніх ракетно-дронових атак РФ. Фахівці зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому тривалість відключень може коригуватися залежно від поточного стану мережі.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — йдеться у зверненні енергетичних компаній.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, енергетична ситуація в столиці залишається стабільно складною, тому киянам не варто очікувати повернення до класичних графіків відключень світла щонайменше до квітня.

Як прогнозують експерти, відключення світла триватимуть і навесні, хоча сонячна генерація допомагатиме частково компенсувати дефіцит у мережі.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних постачань електроенергії до України від 23 лютого.

Своєю чергою «Укренерго» пояснило, чи залишиться Україна без світла через демарш словацького прем’єра Фіцо.

