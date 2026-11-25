Відключення світла в Україні 26 листопада / © ТСН

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У четвер, 26 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів, а їхній обсяг становитиме від 0,5 до 3,5 черги.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Які обмеження діятимуть 26 листопада

За інформацією енергетиків, графіки застосовуватимуть від 00:00 до 23:59. Для промислових споживачів передбачені графіки обмеження потужності, для населення та інших категорій споживачів — погодинні відключення.

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Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Конкретні години знеструмлень залежать від регіону та групи споживачів. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК (доповнюється).

Російські атаки пошкоджують енергетику: що відомо про ситуацію

Російські війська продовжують бити по енергетичних об’єктах України. Зокрема, 25 листопада окупанти масовано атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок ударів обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, а сама станція припинила виробляти електроенергію.

Того ж дня під російськими ударами опинилися енергетичні об’єкти в центральних областях України. У Житомирському районі вночі російський безпілотник атакував об’єкт енергетичної інфраструктури, а в Полтавському районі дрон влучив у такий об’єкт уже вдень. За попередніми даними, там постраждали троє людей.

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Напередодні російські війська били по об’єктах на Рівненщині: під ударом опинилася північ області. Енергетикам вдалося оперативно стабілізувати ситуацію, і на момент повідомлення всі абоненти були зі світлом. Водночас у регіоні продовжили діяти погодинні графіки відключень.

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