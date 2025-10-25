ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
606
1 хв

Відключення світла 26 жовтня: де і коли не буде електрики

За вказівкою «Укренерго» графіки відключень в окремих регіонах застосовуватимуться від 09:00 до 22:00.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Відключення світла 26 жовтня

Відключення світла 26 жовтня / © ТСН.ua

Завтра, 26 жовтня, у деяких регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

  • з 09:00 до 22:00 — обсягом від 0.5 до 1 черги

Графіки обмеження потужності:

  • від 09:00 до 22:00 — для промислових споживачів.

Причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК.

Також українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Раніше ми писали, чи здорожчає електрика взимку на тлі блекаутів.

