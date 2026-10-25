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Відключення світла 26 жовтня: у частині областей України діятимуть графіки
Графіки відключення світла 26 жовтня охоплять усі категорії споживачів у частині областей. Дізнайтеся, коли діятимуть обмеження та чому їх запроваджують.
У понеділок, 26 жовтня, у частині областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмежуватимуть споживання електроенергії для промисловості.
Про це повідомили в «Укренерго».
Заходи обмеження діятимуть протягом дня — від 06:00 до 23:59.
Зокрема, передбачені графіки обмеження потужності для промисловості — від 06:00 до 23:59. Також відомо про графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів — від 06:00 до 23:59, обсягом від однієї до двох черг.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Тому українцям радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу обленерго у своїх регіонах.
Енергетики також закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
Нагадаємо, Україна готується до складної зими. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що опалювальний сезон 2026-2027 років в Україні буде складним, однак не катастрофічним і не важчим за попередній.
Водночас головними чинниками ризику залишаються морози та російські удари по енергетичній інфраструктурі.