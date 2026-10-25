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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відключення світла 26 жовтня: у частині областей України діятимуть графіки

Графіки відключення світла 26 жовтня охоплять усі категорії споживачів у частині областей. Дізнайтеся, коли діятимуть обмеження та чому їх запроваджують.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Відключення світла 26 жовтня: у частині областей України діятимуть графіки

Відключення світла / © Associated Press

У понеділок, 26 жовтня, у частині областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмежуватимуть споживання електроенергії для промисловості.

Про це повідомили в «Укренерго».

Заходи обмеження діятимуть протягом дня — від 06:00 до 23:59.

Зокрема, передбачені графіки обмеження потужності для промисловості — від 06:00 до 23:59. Також відомо про графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів — від 06:00 до 23:59, обсягом від однієї до двох черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Тому українцям радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу обленерго у своїх регіонах.

Енергетики також закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, Україна готується до складної зими. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що опалювальний сезон 2026-2027 років в Україні буде складним, однак не катастрофічним і не важчим за попередній.

Водночас головними чинниками ризику залишаються морози та російські удари по енергетичній інфраструктурі.

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