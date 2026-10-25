Відключення світла 26 жовтня: у частині областей України діятимуть графіки

Відключення світла / © Associated Press

Реклама

У понеділок, 26 жовтня, у частині областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмежуватимуть споживання електроенергії для промисловості.

Про це повідомили в «Укренерго».

Реклама

Заходи обмеження діятимуть протягом дня — від 06:00 до 23:59.

Реклама

Зокрема, передбачені графіки обмеження потужності для промисловості — від 06:00 до 23:59. Також відомо про графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів — від 06:00 до 23:59, обсягом від однієї до двох черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Тому українцям радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу обленерго у своїх регіонах.

Енергетики також закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Реклама

Нагадаємо, Україна готується до складної зими. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що опалювальний сезон 2026-2027 років в Україні буде складним, однак не катастрофічним і не важчим за попередній.

Водночас головними чинниками ризику залишаються морози та російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Новини партнерів

Новини партнерів