- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 229
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 27 березня: "Укренерго" оновив дані щодо споживання електрики
Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі може швидко змінюватися.
Відключення світла завтра, 27 березня, не прогнозуються.
Про це повідомили в «Укренерго».
Як зауважили енергетики, ситуація залишається напруженою через наслідки масованих обстрілів, хоча і фіксується зниження споживання електроенергії в енергосистемі України.
Протягом останніх діб російські удари були спрямовані по енергетичній інфраструктурі одразу в кількох регіонах. Внаслідок цього зранку зафіксовано нові відключення світла у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.
Найбільш складною наразі залишається ситуація в Одеській та Чернігівській областях, де пошкодження енергооб’єктів є найбільш суттєвими. У всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.
Споживання електроенергії
За даними енергетиків, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. 26 березня воно було на 2,4% нижчим, ніж попереднього дня.
Таку динаміку пояснюють потеплінням та ясною погодою у більшості регіонів, що підвищує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і зменшує навантаження на загальну мережу.
Водночас добовий максимум споживання 25 березня був зафіксований у вечірні години і виявився на 1,9% нижчим, ніж днем раніше, що також пов’язано зі змінами погодних умов.
Тож, енергетики закликають українців раціонально користуватися електроенергією. Зокрема, переносити активне споживання на денний період — від 10:00 до 15:00, а також уникати одночасного використання потужних електроприладів у пікові години — від 17:00 до 22:00.
Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі може швидко змінюватися, тому варто стежити за оновленнями від місцевих обленерго та офіційних джерел.
Нагадаємо, 26 березня на лівому березі Києва та в частині області зафіксували проблеми з електрикою.
А напередодні в «Укренерго» повідомили, що внаслідок масованих атак РФ станом є знеструмлення в кількох областях України. Найскладніша ситуація — на Одещині та Чернігівщині.