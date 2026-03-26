Укрaїнa
229
2 хв

Відключення світла 27 березня: "Укренерго" оновив дані щодо споживання електрики

Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі може швидко змінюватися.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Відключення світла завтра, 27 березня, не прогнозуються.

Про це повідомили в «Укренерго».

Як зауважили енергетики, ситуація залишається напруженою через наслідки масованих обстрілів, хоча і фіксується зниження споживання електроенергії в енергосистемі України.

Протягом останніх діб російські удари були спрямовані по енергетичній інфраструктурі одразу в кількох регіонах. Внаслідок цього зранку зафіксовано нові відключення світла у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Найбільш складною наразі залишається ситуація в Одеській та Чернігівській областях, де пошкодження енергооб’єктів є найбільш суттєвими. У всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Споживання електроенергії

За даними енергетиків, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. 26 березня воно було на 2,4% нижчим, ніж попереднього дня.

Таку динаміку пояснюють потеплінням та ясною погодою у більшості регіонів, що підвищує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і зменшує навантаження на загальну мережу.

Водночас добовий максимум споживання 25 березня був зафіксований у вечірні години і виявився на 1,9% нижчим, ніж днем раніше, що також пов’язано зі змінами погодних умов.

Тож, енергетики закликають українців раціонально користуватися електроенергією. Зокрема, переносити активне споживання на денний період — від 10:00 до 15:00, а також уникати одночасного використання потужних електроприладів у пікові години — від 17:00 до 22:00.

Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі може швидко змінюватися, тому варто стежити за оновленнями від місцевих обленерго та офіційних джерел.

Нагадаємо, 26 березня на лівому березі Києва та в частині області зафіксували проблеми з електрикою.

А напередодні в «Укренерго» повідомили, що внаслідок масованих атак РФ станом є знеструмлення в кількох областях України. Найскладніша ситуація — на Одещині та Чернігівщині.

