Відключення світла 27 грудня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 27 грудня

В усіх регіонах Україні у суботу, 27 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській та Херсонській областях наразі не діють.

Графік відключення світла в Києві

У Києві 27 грудня графік дуже нерівномірний: сумарно світла не буде від 6 до 10,5 годин на добу. Найскладніше доведеться черзі 5.1, яка має величезне суцільне відключення тривалістю 7 годин посеред дня, а також групам 6.1 та 6.2, які сумарно сидітимуть без світла понад 10 годин через три слоти відключень. Натомість «щасливчиками» дня можна назвати групу 2.2, яка матиме всього 6 годин без світла за добу.

Графік відключення світла у столиці 27 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

На Запоріжжі 27 грудня ситуація буде вкрай складною та виснажливою: сумарно світла не буде від 9,5 до майже 15 годин на добу. Найгірший графік дістався чергам 2.1, 2.2, 4.1 та 6.1, які перебуватимуть без електрики по 14,5 годин, маючи три великі паузи по 5 годин (наприклад, з 10:30 до 15:30). Трохи «пощастило» лише підчерзі 4.2, де сумарні обмеження складають менше 10 годин, але загальна картина по області залишається дуже важкою через переважання довгих п’ятигодинних відключень.

Графік відключення світла у Запорізькій області 27 грудня:

1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині 27 грудня графік буде стабільним та прогнозованим: сумарно світла не буде 8 годин на добу. Для всіх черг діє єдина ритмічна схема «2 через 4», де двогодинні відключення чергуються з чотиригодинними періодами зі світлом. Такий підхід дозволяє уникнути довгих пауз в електропостачанні.

Графік відключення світла на Полтавщині 27 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Ситуація на Сумщині 27 грудня критично важка: сумарно світла не буде від 12 до 14 годин на добу. Графік перенасичений довгими чотиригодинними відключеннями, які йдуть одне за одним з невеликими перервами. Особливо важко доведеться чергам 2.2, 3.2, 4.1, 5.1 та 5.2, які перебуватимуть без електроенергії по 14 годин.

Графік відключення світла на Сумщині 27 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 27 грудня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

У Чернівецькій області 27 грудня графік доволі сприятливий: для всіх груп заплановано лише два гарантованих відключення (позначені літерою «В») на добу. Тривалість кожного відключення складає переважно 2 години, отже сумарно світла не буде близько 4 годин. Також варто зважати на зони «МЗ» (можливе заживлення), де світло може бути, а може й ні — зазвичай це час перемикання черг або резерв на випадок дефіциту.

Графік відключення світла в Чернівецькій області 27 грудня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині 27 грудня графік виглядає доволі оптимістично: гарантовані відключення (блакитні зони) складають всього 4 години на добу для кожної черги. Це один суцільний слот, що дозволяє мати світло більшу частину доби. Однак варто звертати увагу на «сірі зони» (можливі відключення), які можуть додати ще 4 години обмежень, якщо виникне дефіцит в енергосистемі.

Графік відключення світла на Хмельниччині 27 грудня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

У Тернопільській області графік передбачає часті та стабільні обмеження: сумарно «червоні зони» займають близько 8–10 годин на добу. Більшість черг мають три періоди відключень, які тривають переважно по 3–4 години, що дозволяє мати між ними гарантовані проміжки зі світлом тривалістю 3–5 годин.

Графік відключення світла на Тернопільщині 27 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 27 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 27 грудня: доповнюється

Нагадаємо, цілком ймовірно, що у новорічну ніч українці будуть зі світлом. Втім, у Раді наголошують, що значною мірою ситуація залежить від погодних умов, а також — від атак росіян на енергетичну інфраструктуру.

