Категорія
Укрaїнa
135
3 хв

Відключення світла 27 лютого: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 27 лютого, для столиці та всіх регіонів України.

Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 27 лютого

У більшості регіонів України у п’ятницю, 27 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 27 лютого:

Група 1: 04:30-09:30, 13:00-19:00

Група 2: 05:00-10:00, 14:00-20:00

Група 3: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Група 4: 06:30-11:00, 16:00-21:00

Група 5: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 16:30-22:00

Група 6: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:30-22:30

Група 7: 00:00-02:30, 09:30-14:00, 18:00-24:00

Група 8: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 9: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 20:30-24:00

Група 10: 01:30-05:00, 11:00-16:30, 21:00-24:00

Група 11: 02:30-06:30, 12:00-17:30, 22:00-24:00

Група 12: 03:00-07:00, 12:30-18:00, 22:30-24:00

Група 13: 04:30-09:30, 13:00-19:00

Група 14: 05:00-10:00, 14:00-20:00

Група 15: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Група 16: 06:30-11:00, 16:00-21:00

Група 17: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 16:30-22:00

Група 18: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:30-22:30

Група 19: 00:00-02:30, 09:30-14:00, 18:00-24:00

Група 20: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 21: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 20:30-24:00

Група 22: 01:30-05:00, 11:00-16:30, 21:00-24:00

Група 23: 02:30-06:30, 12:00-17:30, 22:00-24:00

Група 24: 03:00-07:00, 12:30-18:00, 22:30-24:00

Група 25: 04:30-09:30, 13:00-19:00

Група 26: 05:00-10:00, 14:00-20:00

Група 27: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Група 28: 06:30-11:00, 16:00-21:00

Група 29: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 16:30-22:00

Група 30: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:30-22:30

Група 31: 00:00-02:30, 09:30-14:00, 18:00-24:00

Група 32: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 33: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 20:30-24:00

Група 34: 01:30-05:00, 11:00-16:30, 21:00-24:00

Група 35: 02:30-06:30, 12:00-17:30, 22:00-24:00

Група 36: 03:00-07:00, 12:30-18:00, 22:30-24:00

Група 37: 07:00-09:30, 13:00-19:00

Група 38: 07:00-10:00, 14:00-20:00

Група 39: 07:00-10:30, 14:30-20:30

Група 40: 07:00-11:00, 16:00-21:00

Група 41: 07:00-12:30, 16:30-22:00

Група 42: 08:00-13:00, 17:30-22:30

Група 43: 09:30-14:00, 18:00-24:00

Група 44: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 45: 10:30-16:00, 20:30-24:00

Група 46: 11:00-16:30, 21:00-24:00

Група 47: 12:00-17:30, 22:00-24:00

Група 48: 12:30-18:00, 22:30-24:00

Група 49: 07:00-09:30, 13:00-19:00

Група 50: 07:00-10:00, 14:00-20:00

Група 51: 07:00-10:30, 14:30-20:30

Група 52: 07:00-11:00, 16:00-21:00

Група 53: 07:00-12:30, 16:30-22:00

Група 54: 08:00-13:00, 17:30-22:30

Група 55: 09:30-14:00, 18:00-24:00

Група 56: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 57: 10:30-16:00, 20:30-24:00

Група 58: 11:00-16:30, 21:00-24:00

Група 59: 12:00-17:30, 22:00-24:00

Група 60: 12:30-18:00, 22:30-24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 27 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Місто Одеса — тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла на Одещині 27 лютого:

підгрупа 1.1: з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 11:30, з 18:30 до 22:00

підгрупа 1.2: з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 11:30, з 18:30 до 22:00

підгрупа 2.1: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30, з 18:30 до 22:00

підгрупа 2.2: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00

підгрупа 3.1: з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 15:00, з 22:00 до 24:00

підгрупа 3.2: з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 15:00, з 22:00 до 24:00

підгрупа 4.1: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00, з 22:00 до 24:00

підгрупа 4.2: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30, з 22:00 до 24:00

підгрупа 5.1: з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 20:00

підгрупа 5.2: з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 18:30

підгрупа 6.1: з 04:30 до 11:30, з 15:00 до 18:30

підгрупа 6.2: з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 18:30

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 27 лютого

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 27 лютого:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 27 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 27 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 27 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 27 лютого:

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-23

Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22

Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22, 23-24

Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24

Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 21-24

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 27 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 27 лютого:

Черга 1.1: 3:00-6:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00

Черга 1.2: 3:00-6:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00

Черга 2.1: 0:00-3:00, 8:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00

Черга 2.2: 8:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00

Черга 3.1: 0:00-3:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00

Черга 3.2: 6:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-24:00

Черга 4.1: 0:00-3:00, 6:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-24:00

Черга 4.2: 6:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-24:00

Черга 5.1: 3:00-6:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00

Черга 5.2: 3:00-6:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00

Черга 6.1: 0:00-3:00, 6:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-20:00

Черга 6.2: 6:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 27 лютого

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 27 лютого: 1.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 06:30, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:30 — 00:00

1.2: 00:00 — 01:30, 05:30 — 07:30, 10:00 — 13:30, 16:00 — 19:30, 22:30 — 00:00

2.1: 01:00 — 03:00, 06:30 — 09:00, 11:30 — 15:00, 17:30 — 21:00

2.2: 02:00 — 04:00, 07:30 — 10:00, 12:30 — 16:00, 18:30 — 22:00

3.1: 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 13:30 — 17:00, 19:30 — 23:00

3.2: 01:30 — 03:30, 07:00 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:00 — 21:30

4.1: 00:30 — 02:30, 06:00 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:00 — 20:30, 23:30 — 00:00

4.2: 03:30 — 05:30, 08:00 — 11:30, 14:00 — 17:30, 20:30 — 23:30

5.1: 02:30 — 04:30, 08:00 — 10:30, 13:00 — 16:30, 19:00 — 22:30

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 20:00, 23:00 — 00:00

6.1: 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 09:30 — 13:00, 15:30 — 19:00, 22:00 — 00:00

6.2: 04:00 — 06:00, 08:30 — 12:00, 14:30 — 18:00, 21:00 — 00:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 23 лютого — 1 березня

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 27 лютого

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 27 лютого

Де не відключатимуть світло

У п’ятницю, 27 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, на Сумщині «потухла» більша частина області через аварію. У Сумах також перебої з водопостачанням. Проблеми з електроенергією фіксують і в Охтирці.

Новина доповнюється
