Відключення світла 27 листопада: актуальні графіки для Києва та всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 27 листопада, для Києва та всіх регіонів України.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні в середу, 26 листопада

В Україні в четвер, 27 листопада, запровадили погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла у Миколаївській області

Попередній прогноз на 27 листопада:

1.1 — 05:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;

1.2 — 14:00 — 17:30;

2.1 — 10:30 — 14:00;

2.2 — 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;

3.1 – 14:00 — 17:30;

3.2 — 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30;

4.1 – 07:30 — 10:30; 14:00 — 17:30;

4.2 — 10:30 — 14:00; 21:00 — 23:30;

5.1 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 21:00;

5.2 – 07:00 — 10:30;

6.1 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 20:30;

6.2 — 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30.

Графік відключення світла у Запорізькій області

Години відсутності електропостачання 27 листопада:

1.1: 00:00 — 00:30, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00

2.1: 10:30 — 15:30

2.2: 01:30 — 06:30

3.1: 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 05:30 — 10:30, 15:00 — 18:30

4.1: 10:30 — 15:30

4.2: 10:30 — 15:30

5.1: 00:00 — 00:30, 15:00 — 20:00

5.2: 05:30 — 10:30, 15:00 — 20:00

6.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 13:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла у Сумській області

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла у Рівненській області

Нагадаємо, в «Укренерго» анонсували, що графіки відключень світла послабшають та стануть легшими для споживачів. Енергопостачальник обіцяє «комфортні 2 черги» відключень найближчим часом.

