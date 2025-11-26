- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 27 листопада: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 27 листопада, для Києва та всіх регіонів України.
В Україні в четвер, 27 листопада, запровадили погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок збройної агресії Росії проти України.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла у Миколаївській області
Попередній прогноз на 27 листопада:
1.1 — 05:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;
1.2 — 14:00 — 17:30;
2.1 — 10:30 — 14:00;
2.2 — 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;
3.1 – 14:00 — 17:30;
3.2 — 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30;
4.1 – 07:30 — 10:30; 14:00 — 17:30;
4.2 — 10:30 — 14:00; 21:00 — 23:30;
5.1 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 21:00;
5.2 – 07:00 — 10:30;
6.1 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 20:30;
6.2 — 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30.
Графік відключення світла у Запорізькій області
Години відсутності електропостачання 27 листопада:
1.1: 00:00 — 00:30, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00
2.1: 10:30 — 15:30
2.2: 01:30 — 06:30
3.1: 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 05:30 — 10:30, 15:00 — 18:30
4.1: 10:30 — 15:30
4.2: 10:30 — 15:30
5.1: 00:00 — 00:30, 15:00 — 20:00
5.2: 05:30 — 10:30, 15:00 — 20:00
6.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 13:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла у Сумській області
Графік відключення світла у Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла у Рівненській області
Нагадаємо, в «Укренерго» анонсували, що графіки відключень світла послабшають та стануть легшими для споживачів. Енергопостачальник обіцяє «комфортні 2 черги» відключень найближчим часом.