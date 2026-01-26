ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1355
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла 27 січня: актуальні графіки для всіх областей

Графіки погодинного відключення світла запровадять по всій Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла

У вівторок, 27 січня, в усіх областях запровадять графіки погодинного відключення.

Про це повідомляє «Укренерго», ДТЕК та місцеві обленерго.

Графік відключення світла в Києві

У столиці продовжують діяти екстрені відключення у столиці тривають. У ДТЕК зазначають, що спрогнозувати час повернення світла наразі неможливо.

Графік відключення світла в Київській області

У Київської області застосують наступні графіки відключення світла:

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на вівторок, 27 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59. В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 01:30 — 07:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 23:30;

1.2 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 11:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00;

2.1 — 00:00 — 01:30; 03:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

2.2 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 11:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00;

3.1 — 03:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

3.2 — 00:00 — 05:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 21:30;

4.1 — 00:00 — 05:30; 08:00 — 13:30; 15:30 — 21:30; 23:30 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 21:30; 23:30 00:00;

5.1 — 00:00 — 01:30; 03:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

5.2 — 01:30 — 05:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 23:30;

6.1 — 00:00 — 01:30; 05:30 — 11:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00;

6.2 — 01:30 — 07:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 22:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 27 січня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графік відключення світла в Сумській області.

Графік відключення світла в Сумській області.

Графіки відключення світла у Львівській області

У Львівській області діятимуть наступні графіки відключення:

Графіки відключення світла у Львівській області

Графіки відключення світла у Львівській області

Графіки відключення світла в Рівненській області

На Рівненщині у вівторок, 27 січня, графік погодинних відключень електроенергії:

  • підчерга 1.1 11.00-15.00, 21.00-00.00

  • підчерга 1.2 11.00-15.00, 21.00-00.00

  • підчерга 2.1 03.00-06.00, 10.00-14.00

  • підчерга 2.2 00.00-03.00, 10.00-14.00, 22.00-00.00

  • підчерга 3.1 07.00-11.00, 19.00-22.00

  • підчерга 3.2 07.00-11.00, 19.00-22.00

  • підчерга 4.1 06.00-10.00, 18.00-21.00

  • підчерга 4.2 06.00-10.00, 18.00-21.00

  • підчерга 5.1 03.00-07.00, 15.00-19.00

  • підчерга 5.2 03.00-07.00, 15.00-19.00

  • підчерга 6.1 00.00-03.00, 14.00-18.00

  • підчерга 6.2 00.00-03.00, 14.00-18.00

Графік відключення світла у Черкаській області

По Черкаській області 27 січня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 — 04:30, 06:30 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00

1.2 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00

2.1 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00

2.2 00:00 — 01:30, 03:30 — 07:30, 09:00 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00

3.1 00:00 — 02:30, 04:30 — 08:30, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:00, 08:30 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00

4.2 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:00, 10:30 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00

5.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00

5.2 01:30 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30

6.1 00:30 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30

6.2 00:00 — 03:30, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00

Графік відключення світла у Чернівецькій області

У Чернівецькій області застосують наступні відключення:

Графік відключення світла у Чернівецькій області

Графік відключення світла у Чернівецькій області

Графік відключення світла в Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 27.01.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 1.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.2: 00-01, 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24

Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Черга 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 27 січня введуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК «Укренерго», 27 січня діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ)

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині будуть діяти графіки погодинного відключення світла:

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині також застосують графіки відключення:

Графік відключення світла у Вінницькій області

Графік відключення світла у Вінницькій області

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік погодинних включень/відключень світла на 27 січня:

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла у Тернопільській області

Згідно з вказівкою «Укренерго», 27 січня на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомили у пресслужбі «Тернопільобленерго».

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області діятимуть наступні графіки відключення:

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Житомирській області

Завтра, 27 січня, згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго» на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

Графік відключення світла у Житомирській області

Графік відключення світла у Житомирській області

Графік відключення світла у Хмельницькій області

У вівторок, 27 січня, на Хмельниччині діятимуть наступні графіки відключення:

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Нагадаємо, внаслідок атаки на Харків пошкоджено школу та житлові будинки. Частина міста без світла, у Слобідському районі зафіксовано рух розвідувального дрона.

Після «прильотів» стався блекаут: частина міста поринула в темряву, а в мережі зафіксовані стрибки напруги. Жителям радять тимчасово вимкнути побутові прилади для безпеки.

