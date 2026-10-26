Відключення світла 27 жовтня: в "Укренерго" попередили про графіки

Відключення світла / © Associated Press

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У вівторок, 27 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть вимушені заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Які графіки відключення світла застосують 26 жовтня

За даними компанії, відключення триватимуть із 06:00 до 23:59. Для підприємств обмежать потужність, а для населення діятимуть погодинні графіки від 1,5 до 2,5 черг.

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«Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти», — зазначив в «Укренерго».

В «Укренерго» попереджають, що через можливі обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися. Споживачів просять стежити за оновленнями графіків на ресурсах своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно з’являється.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, графіки відключення світла 26 жовтня охоплять усі категорії споживачів у частині областей. Дізнайтеся, коли діятимуть обмеження та чому їх запроваджують.

Також росіяни вдарили по енергетиці Хмельниччини: частина Кам’янець-Подільського району залишилася без світла, пошкоджено будинки.

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