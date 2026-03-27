Відключення світла 28 березня: чи будуть застосовувати графіки

Енергетика в Україні / © Associated Press

Реклама

У суботу, 28 березня, енергетики в усіх регіонах України не планують застосовувати погодинні графіки відключень електропостачання.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження споживання не планується», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Водночас енергетики звернулися до громадян з проханням користуватися потужними електроприладами у період від 11:00 до 15:00.

У цей час сонячні електростанції працюють найефективніше.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 березня, через ворожі обстріли енергооб’єктів частина людей у Херсонській та Харківській областях залишається без електрики.

Напередодні, 26 березня, через російські удари по енергооб’єктах у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях діяли відключення світла, а на Одещині та Чернігівщині було зафіксовано найважчі пошкодження.