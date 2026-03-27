Відключення світла 28 березня: чи будуть застосовувати графіки
Енергетики звернулися до громадян з проханням користуватися потужними електроприладами у період від 11:00 до 15:00.
У суботу, 28 березня, енергетики в усіх регіонах України не планують застосовувати погодинні графіки відключень електропостачання.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження споживання не планується», — йдеться у повідомленні.
Водночас енергетики звернулися до громадян з проханням користуватися потужними електроприладами у період від 11:00 до 15:00.
У цей час сонячні електростанції працюють найефективніше.
Нагадаємо, у п’ятницю, 27 березня, через ворожі обстріли енергооб’єктів частина людей у Херсонській та Харківській областях залишається без електрики.
Напередодні, 26 березня, через російські удари по енергооб’єктах у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях діяли відключення світла, а на Одещині та Чернігівщині було зафіксовано найважчі пошкодження.