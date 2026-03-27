ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 28 березня: чи будуть застосовувати графіки

Енергетики звернулися до громадян з проханням користуватися потужними електроприладами у період від 11:00 до 15:00.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Енергетика в Україні / © Associated Press

У суботу, 28 березня, енергетики в усіх регіонах України не планують застосовувати погодинні графіки відключень електропостачання.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження споживання не планується», — йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики звернулися до громадян з проханням користуватися потужними електроприладами у період від 11:00 до 15:00.

У цей час сонячні електростанції працюють найефективніше.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 березня, через ворожі обстріли енергооб’єктів частина людей у Херсонській та Харківській областях залишається без електрики.

Напередодні, 26 березня, через російські удари по енергооб’єктах у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях діяли відключення світла, а на Одещині та Чернігівщині було зафіксовано найважчі пошкодження.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie