Відключення світла 28 грудня: актуальні графіки для всіх областей в останню неділю року

Відключення світла в Україні в останню неділю року, 28 грудня

Реклама

У більшості регіонів України у неділю, 28 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській і Херсонській областях наразі не діють.

Реклама

Відключення світла 28 грудня на Львівщині, Рівненщині, Прикарпатті, Закарпатті та Волині не заплановані.

Графік відключення світла в Києві

У столиці близько 500 тисяч родин залишаються без світла після масованої атаки РФ. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів.

Екстрені відключення тривають. У ДТЕК зазначають, що спрогнозувати час повернення світла наразі неможливо.

Немає світла у підгрупах: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1.

Частково немає світла у підгрупах: 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6,2.

Графік відключення світла в Київській області

Ворог завдав серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі області. Ремонт потребуватиме часу. Енергетики безперервно працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки.

Реклама

В Броварському, Бориспільському та Вишгородському районах Київщини наразі діють екстрені відключення.

Графік відключення світла на Київщині 28 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік на завтра виглядає напрочуд оптимістичним: для абсолютної більшості черг заплановано лише одне відключення на добу тривалістю близько 3–4 годин. Винятком стала лише одна підчерга, якій доведеться пережити два періоди знеструмлення, хоча загальна ситуація залишається однією з найм’якших по країні.

Графік відключення світла на Миколаївщині 28 грудня:

Реклама

1.1 — 06:30 — 10:00;

1.2 — 13:30 — 17:00;

2.1 — 13:30 — 17:00;

2.2 — 20:30 — 00:00;

Реклама

3.1 — 17:00 — 20:30;

3.2 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 18:30;

4.1 — 00:00 — 03:00;

4.2 — 10:00 — 13:30;

Реклама

5.1 — 13:30 — 17:00;

5.2 — 17:00 — 20:30;

6.1 — 03:00 — 06:30;

6.2 — 07:30 — 10:00.

Реклама

Графік відключення світла в Запорізькій області

Ситуація в області вкрай складна: більшість черг будуть без світла від 12 до 15 годин на добу через дуже тривалі слоти відключень. Найважче доведеться 1-й, 3-й та 5-й чергам, які мають по три масивні паузи в електропостачанні, що охоплюють майже весь активний час доби. Порівняно «пощастило» лише черзі 4.1, де сумарна тривалість обмежень значно менша за інші.

Графік відключення світла у Запорізькій області 28 грудня:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

Реклама

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

Реклама

4.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

Реклама

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині ситуація значно ускладнилася: сумарна тривалість відключень зросла до 10–12 годин на добу. Графік став більш щільним, де тригодинні періоди темряви ритмічно чергуються з рівнозначними відрізками зі світлом, що фактично розділяє день навпіл.

Графік відключення світла на Полтавщині 28 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 28 грудня: доповнюється

Реклама

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 28 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

На Кіровоградщині графік надзвичайно важкий і насичений: сумарна тривалість відключень сягає від 9 до 13 годин на добу. Більшості черг доведеться пережити справжній марафон із 5–6 періодів без світла, що створює значне навантаження через постійні перемикання протягом усього дня.

Графік відключення світла на Кіровоградщині 28 грудня

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині завтра буде дуже складно: сумарно світла не буде від 12 до 14 годин на добу. Графік побудований переважно на виснажливих чотиригодинних відключеннях, які йдуть одне за одним з короткими перервами на заживлення. Лише окремі підчерги отримали трохи «полегшений» режим, хоча й вони проведуть у темряві половину доби.

Графік відключення світла на Сумщині 28 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

На Житомирщині графік на завтра виглядає досить напруженим і «розірваним»: майже всі черги матимуть по 3–4 періоди відключень протягом доби. Сумарно без електропостачання доведеться бути близько 9–11 годин, що змусить мешканців постійно підлаштовуватися під часті зміни в електропостачанні.

Реклама

Графік відключення світла на Житомирщині 28 грудня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 28 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині завтра графік доволі строкатий і нерівномірний: сумарна тривалість відключень коливається від 8 до 11 годин на добу. Найскладніше доведеться окремим чергам, у яких день роздроблений на 4–5 періодів без світла, що створює відчутний дискомфорт через постійні перемикання.

Графік відключення світла на Черкащині 28 грудня:

1.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Реклама

1.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

Реклама

3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

4.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

4.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

5.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Реклама

5.2 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

6.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Реклама

Графік відключення світла в Чернівецькій області

У Чернівецькій області графік на завтра залишається доволі лояльним: для всіх груп передбачено лише два гарантованих періоди відключень на добу. Сумарна тривалість відсутності світла складе близько 4–5 годин, що дозволяє мешканцям провести більшу частину дня з електроенергією.

Графік відключення світла в Чернівецькій області 28 грудня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині графік на завтра виглядає дуже оптимістично: для більшості черг заплановано лише один слот гарантованого відключення тривалістю 4 години. Приємним винятком стали підчерги 5.2 та 6.2, для яких відключення взагалі не заплановані.

Графік відключення світла на Хмельниччині 28 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині завтра діятиме дуже м’який та сприятливий графік: кожна черга матиме лише одне гарантоване відключення на добу. Тривалість обмежень складе всього 3–4 години, тож решту часу мешканці зможуть вільно користуватися електроенергією.

Графік відключення світла на Тернопільщині 28 грудня

Нагадаємо, щоденні масовані атаки Росії завдають відчутних ударів по енергетиці. Головна мета Кремля очевидна — створити нестерпні умови для життя цивільного населення взимку. Експерт оцінив ризик повного блекауту та назвав сценарій, який є найбільш імовірним.

Реклама