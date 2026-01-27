Відключення світла 28 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у середу, 28 січня

В усіх регіонах Україні у середу, 28 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

В столиці продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки запровадять лише за умови стабілізації в енергомережі.

Влада Києва планує відновити графіки планових відключень електроенергії, проте точні терміни наразі назвати не можуть. водночас прогнозується, що навіть після повернення прогнозованих відключень, графіки будуть дуже жорсткими.

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 28 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 28 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 28 січня:

1.1 — 01:00 — 05:00; 09:00 — 15:00; 17:00 — 23:00;

1.2 — 00:00 — 03:00; 05:00 — 11:00; 13:00 — 19:00; 21:00 — 00:00;

2.1 — 03:00 — 09:00; 11:00 — 17:00; 19:00 — 00:00;

2.2 — 00:00 — 01:00; 05:00 — 11:00; 13:00 — 19:00; 21:00 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 01:00; 03:00 — 09:00; 11:00 — 17:00; 19:00 — 00:00;

3.2 — 00:00 — 05:00; 07:00 — 13:00; 15:00 — 21:00; 23:00 — 00:00;

4.1 — 00:00 — 03:00; 07:00 — 13:00; 15:00 — 21:00; 23:00 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 05:00; 07:00 — 13:00; 15:00 — 21:00;

5.1 — 00:00 — 01:00; 03:00 — 09:00; 11:00 — 17:00; 19:00 — 00:00;

5.2 — 01:00 — 07:00; 09:00 — 15:00; 17:00 — 22:00;

6.1 — 00:00 — 03:00; 05:00 — 11:00; 13:00 — 19:00; 21:00 — 00:00;

6.2 — 01:00 — 07:00; 09:00 — 15:00; 17:00 — 23:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 28 січня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 28 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 28 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 28 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 28 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 28 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 28 січня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 28 січня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 28 січня:

1.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00

1.2 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00

2.1 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00

3.1 00:00 — 02:30, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00

4.2 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00

5.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00

5.2 01:30 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30

6.1 00:30 — 04:30, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30

6.2 00:00 — 03:30, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 26 січня — 1 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 28 січня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 28 січня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 28 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 28 січня:

1.1 — 00:30-07:30; 09:00-16:30; 18:00-24:00

1.2 — 03:00-08:00; 10600-17:00; 18:30-24:00

2.1 — 00:00-04:00; 05:00-12:30; 13:30-21:00; 22:00-24:00

2.2 — 00:00-01:30; 03:00-10:00; 11:30-19:00; 20:00-24:00

3.1 — 00:00-04:00; 05:30-13:00; 14:00-21:30; 22:30-24:00

3.2 — 00:00-01:00; 02:30-10:00; 11:00-18:30; 19:30-24:00

4.1 — 00:00-02:30; 04:00-11:00; 12:00-19:30; 20:30-24:00

4.2 — 00:00-05:00; 06:30-14:00; 15:00-22:30

5.1 — 00:00-06:00; 07:30-15:00; 16:00-23:00

5.2 — 00:00-05:30; 07:00-14:30; 15:30-23:00

6.1 — 00:00-03:30; 04:30-12:00; 13:00-20:30; 22:00-24:00

6.2 — 01:30-06:30; 09:00-16:00; 17:30-23:30

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 28 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 28 січня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 28 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 28 січня

Нагадаємо, через удари РФ чотири області України залишились без електрики. Додатково складні погодні умови знеструмили понад пів тисячі населених пунктів у семи регіонах країни.