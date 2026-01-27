- Дата публікації
Відключення світла 28 січня: актуальні графіки для всіх областей
Обласні оператори розподілу електроенергії анонсували графіки погодинних відключень світла на середу, 28 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у середу, 28 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
В столиці продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки запровадять лише за умови стабілізації в енергомережі.
Влада Києва планує відновити графіки планових відключень електроенергії, проте точні терміни наразі назвати не можуть. водночас прогнозується, що навіть після повернення прогнозованих відключень, графіки будуть дуже жорсткими.
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 28 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 28 січня:
1.1 — 01:00 — 05:00; 09:00 — 15:00; 17:00 — 23:00;
1.2 — 00:00 — 03:00; 05:00 — 11:00; 13:00 — 19:00; 21:00 — 00:00;
2.1 — 03:00 — 09:00; 11:00 — 17:00; 19:00 — 00:00;
2.2 — 00:00 — 01:00; 05:00 — 11:00; 13:00 — 19:00; 21:00 — 00:00;
3.1 — 00:00 — 01:00; 03:00 — 09:00; 11:00 — 17:00; 19:00 — 00:00;
3.2 — 00:00 — 05:00; 07:00 — 13:00; 15:00 — 21:00; 23:00 — 00:00;
4.1 — 00:00 — 03:00; 07:00 — 13:00; 15:00 — 21:00; 23:00 — 00:00;
4.2 — 00:00 — 05:00; 07:00 — 13:00; 15:00 — 21:00;
5.1 — 00:00 — 01:00; 03:00 — 09:00; 11:00 — 17:00; 19:00 — 00:00;
5.2 — 01:00 — 07:00; 09:00 — 15:00; 17:00 — 22:00;
6.1 — 00:00 — 03:00; 05:00 — 11:00; 13:00 — 19:00; 21:00 — 00:00;
6.2 — 01:00 — 07:00; 09:00 — 15:00; 17:00 — 23:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 28 січня:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 28 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 28 січня:
1.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00
1.2 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00
2.1 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00
2.2 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00
3.1 00:00 — 02:30, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 24:00
3.2 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00
4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00
4.2 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00
5.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00
5.2 01:30 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30
6.1 00:30 — 04:30, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30
6.2 00:00 — 03:30, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 28 січня:
1.1 — 00:30-07:30; 09:00-16:30; 18:00-24:00
1.2 — 03:00-08:00; 10600-17:00; 18:30-24:00
2.1 — 00:00-04:00; 05:00-12:30; 13:30-21:00; 22:00-24:00
2.2 — 00:00-01:30; 03:00-10:00; 11:30-19:00; 20:00-24:00
3.1 — 00:00-04:00; 05:30-13:00; 14:00-21:30; 22:30-24:00
3.2 — 00:00-01:00; 02:30-10:00; 11:00-18:30; 19:30-24:00
4.1 — 00:00-02:30; 04:00-11:00; 12:00-19:30; 20:30-24:00
4.2 — 00:00-05:00; 06:30-14:00; 15:00-22:30
5.1 — 00:00-06:00; 07:30-15:00; 16:00-23:00
5.2 — 00:00-05:30; 07:00-14:30; 15:30-23:00
6.1 — 00:00-03:30; 04:30-12:00; 13:00-20:30; 22:00-24:00
6.2 — 01:30-06:30; 09:00-16:00; 17:30-23:30
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, через удари РФ чотири області України залишились без електрики. Додатково складні погодні умови знеструмили понад пів тисячі населених пунктів у семи регіонах країни.