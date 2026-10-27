Відключення світла 28 жовтня: де діятимуть графіки та скільки черг будуть без електрики

Відключення світла / © unsplash.com

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У середу, 28 жовтня, у частині областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження також стосуватимуться промислових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

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Заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби — від 06:00 до 23:59. Для промислових підприємств застосовуватимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

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Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Актуальну інформацію про графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Українців також закликають ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли її подачу відновлюють за графіком.

Відключення світла в Україні — останні новини

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні також діють графіки погодинних відключень світла. Без електрики залишилися жителі Київщини, Сумщини, Черкащини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини та Житомирщини.

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Надскладна ситуація склалася в Конотопі Сумської області. Як раніше повідомлялося, після атак ворога місто вже четверту добу має серйозні проблеми з електропостачанням, а значна його частина залишилася без газу.

Медзаклади працюють на автономних джерелах живлення, а воду жителям подають за тимчасовим графіком.

Напередодні Росія атакувала енергооб’єкт на заході України. На Буковині були відключення світла.

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