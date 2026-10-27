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Відключення світла 28 жовтня: де діятимуть графіки та скільки черг будуть без електрики
28 жовтня в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 1,5 до 2,5 черги.
У середу, 28 жовтня, у частині областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження також стосуватимуться промислових споживачів.
Про це повідомили в «Укренерго».
Заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби — від 06:00 до 23:59. Для промислових підприємств застосовуватимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.
В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Актуальну інформацію про графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
Українців також закликають ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли її подачу відновлюють за графіком.
Відключення світла в Україні — останні новини
Сьогодні, 27 жовтня, в Україні також діють графіки погодинних відключень світла. Без електрики залишилися жителі Київщини, Сумщини, Черкащини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини та Житомирщини.
Надскладна ситуація склалася в Конотопі Сумської області. Як раніше повідомлялося, після атак ворога місто вже четверту добу має серйозні проблеми з електропостачанням, а значна його частина залишилася без газу.
Медзаклади працюють на автономних джерелах живлення, а воду жителям подають за тимчасовим графіком.
Напередодні Росія атакувала енергооб’єкт на заході України. На Буковині були відключення світла.