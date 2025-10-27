- Дата публікації
Відключення світла 28 жовтня: де і коли не буде електрики
За вказівкою «Укренерго» графіки відключень в окремих регіонах застосовуватимуться від 08:00 до 22:00.
Завтра, 28 жовтня, у деяких регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.
Про це передає «Укренерго».
Графіки погодинних відключень:
з 08:00 до 22:00 — обсягом від 1 до 2 черг.
Графіки обмеження потужності:
з 07:00 до 22:00 — для промислових споживачів
Причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.
«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК.
Також українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
