Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 29 грудня: скільки людей досі знеструмлені на Київщині та в інших областях

«Укренерго» зазначило, що в частині регіонів графіки погодинних відключень наразі не діють через застосування аварійних заходів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У більшості регіонів України 29 грудня діють погодинні графіки відключень світла та в окремих областях — аварійні відключення електроенергії. У Київській області досі знеструмленими залишаються близько 9000 абонентів.

Про це повідомило «Укренерго».

Через попередні російські атаки на енергосистему України, 29 грудня у більшості областей вимушено застосовуються погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

У Києві та області триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки енергооб’єкти. Станом на ранок понеділка знеструмленими залишаються близько 9000 абонентів на Київщині.

Аварійно-відновлювальні роботи цілодобово тривають у кожному з регіонів, що постраждали від ворожих ударів.

Через складну ситуацію в енергосистемі України в окремих регіонах наразі застосовані аварійні відключення світла. Оприлюднені до того графіки погодинних відключень у цих регіонах не діють.

Через негоду на ранок повністю або частково без електроенергії опинилися 215 населених пунктів. Ремонтні бригади обленерго працюють в усіх постраждалих від негоди областях.

До слова, експерт з енергетики Андріан Прокіп прогнозує, що протягом найближчих двох-трьох тижнів пом’якшення графіків відключень в Україні не відбудеться. Через морози, зростання попиту та ризик нових російських атак знеструмлення можуть тривати до 12 — 16 годин на добу.

