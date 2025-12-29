- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 156
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 29 грудня: скільки людей досі знеструмлені на Київщині та в інших областях
«Укренерго» зазначило, що в частині регіонів графіки погодинних відключень наразі не діють через застосування аварійних заходів.
У більшості регіонів України 29 грудня діють погодинні графіки відключень світла та в окремих областях — аварійні відключення електроенергії. У Київській області досі знеструмленими залишаються близько 9000 абонентів.
Про це повідомило «Укренерго».
Через попередні російські атаки на енергосистему України, 29 грудня у більшості областей вимушено застосовуються погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
У Києві та області триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки енергооб’єкти. Станом на ранок понеділка знеструмленими залишаються близько 9000 абонентів на Київщині.
Аварійно-відновлювальні роботи цілодобово тривають у кожному з регіонів, що постраждали від ворожих ударів.
Через складну ситуацію в енергосистемі України в окремих регіонах наразі застосовані аварійні відключення світла. Оприлюднені до того графіки погодинних відключень у цих регіонах не діють.
Через негоду на ранок повністю або частково без електроенергії опинилися 215 населених пунктів. Ремонтні бригади обленерго працюють в усіх постраждалих від негоди областях.
До слова, експерт з енергетики Андріан Прокіп прогнозує, що протягом найближчих двох-трьох тижнів пом’якшення графіків відключень в Україні не відбудеться. Через морози, зростання попиту та ризик нових російських атак знеструмлення можуть тривати до 12 — 16 годин на добу.