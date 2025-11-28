Відключення світла 29 листопада: актуальні графіки для Києва та всіх областей

Відключення світла в Україні в четвер, 29 листопада / © ТСН

В Україні у суботу, 29 листопада діятимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Попередній прогноз на 29 листопада:

1.1 — 11:30 — 15:00;

1.2 — 15:00 — 18:30; 22:00 — 23:30;

2.1 — 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

2.2 — 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.1 — 08:00 — 11:30;

3.2 – 12:30 — 17:30;

4.1 – 11:30 — 15:00; 18:30 — 20:30;

4.2 — 15:00 — 18:30;

5.1 — 10:30 — 11:30; 15:00 — 18:30;

5.2 — 08:00 — 11:30; 22:00 — 23:30;

6.1 — 08:00 — 11:30; 18:30 — 20:30;

6.2 — 15:00 — 18:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання 29 листопада:

1.1: 12:30 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00

2.1: 07:00 — 12:00

2.2: 07:00 — 12:00, 16:30 — 18:30

3.1: 12:00 — 17:00

3.2: 12:00 — 17:00

4.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30

4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

5.1: 12:00 — 17:00

5.2: 12:00 — 17:00

6.1: 16:30 — 21:30

6.2: 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 29 листопада

Графік відключення світла в Харківській області

Години відсутності електропостачання 29 листопада:

1.1: 07:00-10:30; 17:30-20:00

1.2: 07:00-10:30; 17:30-20:00

2.1: 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2: 14:00-21:00

3.1: 10:30-14:00

3.2: 10:30-14:00

4.1: 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.2: 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00

5.1: 06:30-10:00; 14:00-17:30

5.2: 06:30-10:00; 14:00-17:30

6.1: 08:00-10:00; 14:00-17:30

6.2: 03:30-07:00; 13:00-17:30

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 29 листопада:

1.1: 00-02, 12-14, 20-22

1.2: 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 04-06, 12-14, 16-18

2.2: 08-10, 12-14, 16-18

3.1: 08-10, 13-14, 16-18

3.2: 08-10, 16-18

4.1: 10-12, 14-16, 22-24

4.2: 02-04, 10-12, 14-16, 22-24

5.1: 06-08, 14-16, 18-20

5.2: 07-08, 14-16, 18-20

6.1: 07-08, 10-12, 18-20

6.2: 10-12, 14-16, 18-20

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 29 листопада

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 29 листопада

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 29 листопада

Графік відключення світла в Черкаській області

Години відсутності електропостачання 29 листопада:

1.1: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00

1.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00

2.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00

2.2: 17:00 — 20:00

3.1: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

3.2: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

4.1: 13:00 -15:00, 19:00 — 21:00

4.2: 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

5.1: 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

5.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

6.2: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 29 листопада

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 29 листопада

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 29 листопада

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 29 листопада

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 29 листопада

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 29 листопада

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 29 листопада

Нагадаємо, найгіршим сценарієм для енергосистеми України в умовах російських обстрілів залишається блекаут, подібний до того, що стався восени 2022 року. Однак наразі НЕК «Укренерго» та генерувальні компанії значно краще підготовлені до такого розвитку подій.