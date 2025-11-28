- Дата публікації
Відключення світла 29 листопада: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК та обленерго опублікували погодинні графіки відключень світла на суботу, 29 листопада, для столиці та всіх регіонів України.
В Україні у суботу, 29 листопада діятимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла в Миколаївській області
Попередній прогноз на 29 листопада:
1.1 — 11:30 — 15:00;
1.2 — 15:00 — 18:30; 22:00 — 23:30;
2.1 — 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
2.2 — 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
3.1 — 08:00 — 11:30;
3.2 – 12:30 — 17:30;
4.1 – 11:30 — 15:00; 18:30 — 20:30;
4.2 — 15:00 — 18:30;
5.1 — 10:30 — 11:30; 15:00 — 18:30;
5.2 — 08:00 — 11:30; 22:00 — 23:30;
6.1 — 08:00 — 11:30; 18:30 — 20:30;
6.2 — 15:00 — 18:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання 29 листопада:
1.1: 12:30 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00
2.1: 07:00 — 12:00
2.2: 07:00 — 12:00, 16:30 — 18:30
3.1: 12:00 — 17:00
3.2: 12:00 — 17:00
4.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30
4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
5.1: 12:00 — 17:00
5.2: 12:00 — 17:00
6.1: 16:30 — 21:30
6.2: 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Години відсутності електропостачання 29 листопада:
1.1: 07:00-10:30; 17:30-20:00
1.2: 07:00-10:30; 17:30-20:00
2.1: 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2: 14:00-21:00
3.1: 10:30-14:00
3.2: 10:30-14:00
4.1: 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.2: 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
5.1: 06:30-10:00; 14:00-17:30
5.2: 06:30-10:00; 14:00-17:30
6.1: 08:00-10:00; 14:00-17:30
6.2: 03:30-07:00; 13:00-17:30
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 29 листопада:
1.1: 00-02, 12-14, 20-22
1.2: 12-14, 16-18, 20-22
2.1: 04-06, 12-14, 16-18
2.2: 08-10, 12-14, 16-18
3.1: 08-10, 13-14, 16-18
3.2: 08-10, 16-18
4.1: 10-12, 14-16, 22-24
4.2: 02-04, 10-12, 14-16, 22-24
5.1: 06-08, 14-16, 18-20
5.2: 07-08, 14-16, 18-20
6.1: 07-08, 10-12, 18-20
6.2: 10-12, 14-16, 18-20
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Години відсутності електропостачання 29 листопада:
1.1: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00
1.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00
2.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00
2.2: 17:00 — 20:00
3.1: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00
3.2: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00
4.1: 13:00 -15:00, 19:00 — 21:00
4.2: 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
5.1: 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00
5.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
6.1: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
6.2: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, найгіршим сценарієм для енергосистеми України в умовах російських обстрілів залишається блекаут, подібний до того, що стався восени 2022 року. Однак наразі НЕК «Укренерго» та генерувальні компанії значно краще підготовлені до такого розвитку подій.