29 листопада
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
990
Час на прочитання
2 хв

Відключення світла 29 листопада: актуальні графіки для Києва та всіх областей

ДТЕК та обленерго опублікували погодинні графіки відключень світла на суботу, 29 листопада, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні в четвер, 29 листопада / © ТСН

В Україні у суботу, 29 листопада діятимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 29 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Попередній прогноз на 29 листопада:

1.1 — 11:30 — 15:00;

1.2 — 15:00 — 18:30; 22:00 — 23:30;

2.1 — 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

2.2 — 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.1 — 08:00 — 11:30;

3.2 – 12:30 — 17:30;

4.1 – 11:30 — 15:00; 18:30 — 20:30;

4.2 — 15:00 — 18:30;

5.1 — 10:30 — 11:30; 15:00 — 18:30;

5.2 — 08:00 — 11:30; 22:00 — 23:30;

6.1 — 08:00 — 11:30; 18:30 — 20:30;

6.2 — 15:00 — 18:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання 29 листопада:

1.1: 12:30 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00

2.1: 07:00 — 12:00

2.2: 07:00 — 12:00, 16:30 — 18:30

3.1: 12:00 — 17:00

3.2: 12:00 — 17:00

4.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30

4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

5.1: 12:00 — 17:00

5.2: 12:00 — 17:00

6.1: 16:30 — 21:30

6.2: 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 29 листопада

Графік відключення світла на Полтавщині 29 листопада

Графік відключення світла в Харківській області

Години відсутності електропостачання 29 листопада:

1.1: 07:00-10:30; 17:30-20:00

1.2: 07:00-10:30; 17:30-20:00

2.1: 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2: 14:00-21:00

3.1: 10:30-14:00

3.2: 10:30-14:00

4.1: 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.2: 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00

5.1: 06:30-10:00; 14:00-17:30

5.2: 06:30-10:00; 14:00-17:30

6.1: 08:00-10:00; 14:00-17:30

6.2: 03:30-07:00; 13:00-17:30

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 29 листопада:

1.1: 00-02, 12-14, 20-22

1.2: 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 04-06, 12-14, 16-18

2.2: 08-10, 12-14, 16-18

3.1: 08-10, 13-14, 16-18

3.2: 08-10, 16-18

4.1: 10-12, 14-16, 22-24

4.2: 02-04, 10-12, 14-16, 22-24

5.1: 06-08, 14-16, 18-20

5.2: 07-08, 14-16, 18-20

6.1: 07-08, 10-12, 18-20

6.2: 10-12, 14-16, 18-20

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 29 листопада

Графік відключення світла на Сумщині 29 листопада

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 29 листопада

Графік відключення світла на Житомирщині 29 листопада

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 29 листопада

Графік відключення світла на Чернігівщині 29 листопада

Графік відключення світла в Черкаській області

Години відсутності електропостачання 29 листопада:

1.1: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00

1.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00

2.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00

2.2: 17:00 — 20:00

3.1: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

3.2: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

4.1: 13:00 -15:00, 19:00 — 21:00

4.2: 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

5.1: 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

5.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

6.2: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 29 листопада

Графік відключення світла на Хмельниччині 29 листопада

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 29 листопада

Графік відключення світла на Волині 29 листопада

Графік відключення світла на Волині 29 листопада

Графік відключення світла на Волині 29 листопада

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 29 листопада

Графік відключення світла на Тернопільщині 29 листопада

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 29 листопада

Графік відключення світла на Прикарпатті 29 листопада

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 29 листопада

Графік відключення світла на Закарпатті 29 листопада

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 29 листопада

Графік відключення світла на Львівщині 29 листопада

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 29 листопада

Графік відключення світла на Рівненщині 29 листопада

Нагадаємо, найгіршим сценарієм для енергосистеми України в умовах російських обстрілів залишається блекаут, подібний до того, що стався восени 2022 року. Однак наразі НЕК «Укренерго» та генерувальні компанії значно краще підготовлені до такого розвитку подій.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
990
