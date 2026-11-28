Відключення світла в Україні 29 листопада / © ТСН

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У неділю, 29 листопада, в Україні протягом доби застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Для побутових споживачів передбачені погодинні відключення світла, а промисловість працюватиме за графіками обмеження потужності.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Які відключення світла діятимуть 29 листопада

За інформацією енергетиків, графіки погодинних відключень для населення застосовуватимуть протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 1 до 3 черги.

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Для промислових споживачів у цей самий період діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною масштабних обмежень залишаються наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах. Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо, особливо в години, коли світло повертається за графіком.

Конкретні години знеструмлень залежать від регіону та групи споживачів. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК, але протягом доби графіки можуть змінюватися.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 29 листопада: доповнюється

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Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 29 листопада: доповнюється

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Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області через пошкодження енергетичної інфраструктури запровадили індивідуальні графіки відключень для кожного будинку. Тепер час знеструмлень може відрізнятися навіть у сусідніх будівлях — усе залежить від схеми електроживлення та технічних можливостей мережі.

«Черг і підчерг більше немає. Тепер у кожного будинку свій графік відключень… Сьогодні ви з сусідами можете бути в одному графіку, а завтра вже ні. Це нормально в нинішніх умовах», — повідомили у ДТЕК.

В компанії пояснили, що російські обстріли завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі регіону, тому застосовувати звичні графіки за чергами та підчергами наразі неможливо.

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 29 листопада: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

Графік відключення світла на Вінничині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 29 листопада: доповнюється

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 29 листопада: доповнюється

Російські атаки продовжують випробовувати українську енергосистему

У суботу, 28 листопада, через наслідки російських обстрілів частина Одеського району, зокрема Пересипський район Одеси, залишилася без електрики під час повітряної тривоги. Енергетики мали розпочати огляд обладнання та ремонт після того, як дозволить безпекова ситуація.

Того ж дня аварійні відключення запровадили і на Київщині. Через наслідки обстрілів та перевантаження обладнання звичайні графіки там тимчасово не діяли, а ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи.

Ще 25 листопада російська армія масовано атакувала одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Унаслідок ударів обладнання зазнало значних пошкоджень, а електростанція припинила виробництво електроенергії.

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