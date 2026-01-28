ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1166
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла 29 січня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 29 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у четвер, 29 січня

В усіх регіонах Україні у четвер, 29 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

В столиці продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки запровадять лише за умови стабілізації в енергомережі.

У Києві наразі знеструмлені близько 710 тисяч споживачів. Найближчим завданням енергетиків є вихід на прогнозовані графіки електропостачання, однак на початковому етапі вони можуть відрізнятися в різних районах столиці.

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 29 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 29 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 29 січня:

1.1 — 01:30 — 06:30; 08:30 — 14:30; 16:30 — 22:30;

1.2 — 00:00 — 02:30; 05:30 — 10:30; 12:30 — 18:30; 20:30 — 00:00;

2.1 — 00:00 — 00:30; 03:30 — 08:30; 10:30 — 16:30; 18:30 — 00:00;

2.2 — 00:00 — 01:30; 04:30 — 10:30; 12:30 — 18:30; 20:30 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 00:30; 02:30 — 08:30; 10:30 — 16:30; 18:30 — 00:00;

3.2 — 00:00 — 03:30; 06:30 — 12:30; 14:30 — 20:30; 22:30 — 00:00;

4.1 — 00:00 — 04:30; 07:00 — 12:30; 14:30 — 20:30; 22:30 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 04:30; 06:30 — 12:30; 14:30 — 20:30; 23:30 00:00;

5.1 — 02:30 — 08:30; 10:30 — 16:30; 18:30 — 00:00;

5.2 — 00:30 — 06:30; 08:30 — 14:30; 16:30 — 22:00;

6.1 — 00:00 — 02:30; 04:30 — 10:30; 12:30 — 18:30; 20:30 — 00:00;

6.2 — 00:30 — 05:30; 08:30 — 14:30; 16:30 — 22:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 29 січня:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 29 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 29 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 29 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 29 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 29 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 29 січня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 29 січня:

1.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00

1.2 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00

2.1 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00

3.1 00:00 — 02:30, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00

4.2 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00

5.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00

5.2 02:00 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30

6.1 00:30 — 04:30, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30

6.2 00:00 — 03:30, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 26 січня — 1 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 29 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 29 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 29 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 29 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 29 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 29 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 29 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 29 січня

Нагадаємо, у середу, 28 січня, в кількох регіонах України знову запровадили аварійні відключення світла. Ситуація в енергосистемі залишається складною. У низці областей попередньо оприлюднені графіки не діють.

