- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 519
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 3 грудня: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 3 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
В Україні у середу, 3 грудня діятимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок російських атак.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання 3 грудня:
1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
3.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00, 15:00 — 18:30
3.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00
4.1: 10:30 — 15:30
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30
5.1: 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Години відсутності електропостачання 3 грудня:
1.1: 11:00 -14:00, 18:00 — 21:00
1.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 22:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 15:00 — 18:00
2.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
3.1: 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
3.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
4.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
4.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
5.1: 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
5.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, енергетик назвав області, де складна ситуація зі світлом. В окремих регіонах можливі раптові відключення світла.