Укрaїнa
519
2 хв

Відключення світла 3 грудня: актуальні графіки для Києва та всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 3 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні в середу, 3 грудня / © ТСН.ua

В Україні у середу, 3 грудня діятимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок російських атак.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання 3 грудня:

1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

3.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00, 15:00 — 18:30

3.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00

4.1: 10:30 — 15:30

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

5.1: 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 3 грудня

Графік відключення світла на Полтавщині 3 грудня

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 3 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 3 грудня

Графік відключення світла на Сумщині 3 грудня

Графік відключення світла в Черкаській області

Години відсутності електропостачання 3 грудня:

1.1: 11:00 -14:00, 18:00 — 21:00

1.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 22:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 15:00 — 18:00

2.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

3.1: 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

3.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

4.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

4.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

5.1: 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 3 грудня

Графік відключення світла на Волині 3 грудня

Графік відключення світла на Волині 3 грудня

Графік відключення світла на Волині 3 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 3 грудня

Графік відключення світла на Тернопільщині 3 грудня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 3 грудня

Графік відключення світла на Закарпатті 3 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 3 грудня

Графік відключення світла на Львівщині 3 грудня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 3 грудня

Графік відключення світла на Рівненщині 3 грудня

Нагадаємо, енергетик назвав області, де складна ситуація зі світлом. В окремих регіонах можливі раптові відключення світла.

Новина доповнюється
