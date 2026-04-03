- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 6804
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла повертаються: актуальні графіки для всіх областей на 3 квітня
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 3 квітня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 3 квітня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 3 квітня:
Група 7: 07:00-11:00
Група 9: 07:00-11:00
Група 19: 07:00-11:00
Група 21: 07:00-11:00
Група 31: 07:00-11:00
Група 33: 07:00-11:00
Група 43: 07:00-11:00
Група 45: 07:00-11:00
Група 55: 07:00-11:00
Група 57: 07:00-11:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 3 квітня:
1.2 — 06:30 — 09:00;
3.1 — 09:00 — 11:30;
3.2 — 09:00 — 11:30;
5.1 — 06:30 — 09:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 3 квітня:
1.1: 09:00 — 11:30
2.1: 06:30 — 09:30
3.2: 09:00 — 11:30
6.2: 06:30 — 09:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 3 квітня:
1.1 10:00-11:00
1.2 10:00-11:00
6.1 08:00-10:00
6.2 08:00-10:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 3 квітня:
Черга 2.1: 08-10
Черга 2.2: 08-10
Черга 4.1: 07-08
Черга 4.2: 07-08
Черга 5.1: 10-11
Черга 6.2: 10-11
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 3 квітня:
1.1 07:00 — 09:00
1.2 07:00 — 09:00
2.1 09:00 — 11:00
2.2 09:00 — 11:00
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 3 квітня:
Черга 2.1: 7:00-9:00
Черга 3.1: 9:00-11:00
Черга 4.1: 7:00-9:00
Черга 5.1: 9:00-11:00
Графіки відключень у Вінницькій області
Графік відключення світла на Вінничині 3 квітня:
Черга 1.1: 07:00-08:00
Черга 3.1: 08:00-10:00
Черга 3.2: 08:00-10:00
Черга 5.1: 10:00-11:00
Черга 5.2: 10:00-11:00
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, в Україні спостерігається суперечлива ситуація в енергетичній сфері. З одного боку, ясна погода дозволяє суттєво знизити навантаження на мережу, з іншого — ворог продовжує прицільно знищувати критичну інфраструктуру. У семи областях України зникло світло.