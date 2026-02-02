Відключення світла 3 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла / © Associated Press

У вівторок, 3 лютого, в Україні застосують графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Основна причина вимушених обмежень стали наслідки попередніх масованих атак російських військових із застосуванням ракет та дронів на об’єкти української енергоінфраструктури.

Про це повідомляють в місцевих обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Київській області

У Київській області застосують наступні графіки:

Група 1

1.1: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00

1.2: 00:00–02:30, 06:00–09:30, 16:30–23:30

Група 2

2.1: 06:00–13:00, 16:30–22:00

2.2: 06:00–13:00, 16:30–23:30

Група 3

3.1: 00:00–06:00, 09:30–13:00, 20:00–24:00

3.2: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00

Група 4

4.1: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30

4.2: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30

Група 5

5.1: 02:30–06:00, 13:00–20:00, 23:30–24:00

5.2: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

Група 6

6.1: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

6.2: 02:30–09:30, 13:00–16:30, 23:30–24:00

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графіки відключення світла у Львівській області

У Львівській області діятимуть наступні графіки відключення:

Графіки відключення світла у Львівській області

Графіки відключення світла в Рівненській області

На Рівненщині у вівторок, 3 лютого, графік погодинних відключень електроенергії:

підчерга 1.1 06.00-09.00, 15.00-18.00

підчерга 1.2 06.00-09.00, 15.00-18.00

підчерга 2.1 15.00-19.00

підчерга 2.2 15.00-19.00

підчерга 3.1 09.00-12.00, 19.00-22.00

підчерга 3.2 09.00-12.00, 19.00-22.00

підчерга 4.1 12.00-15.00, 21.00-00.00

підчерга 4.2 12.00-15.00, 21.00-00.00

підчерга 5.1 12.00-15.00, 22.00-00.00

підчерга 5.2 12.00-15.00

підчерга 6.1 06.00-09.00, 18.00-21.00

підчерга 6.2 09.00-12.00, 18.00-21.00

Графік відключення світла у Чернівецькій області

У Чернівецькій області застосують наступні відключення:

Графік відключення світла у Чернівецькій області

Графік відключення світла у Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

1.1: 00:00 — 03:30, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

1.2: 01:00 — 04:30, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:30

2.1: 02:30 — 06:30, 08:30 — 12:30, 14:30 — 18:30, 20:30 — 00:00

2.2: 00:00 — 01:00, 03:30 — 07:30, 09:30 — 13:30, 15:30 — 19:30, 21:30 — 00:00

3.1: 00:00 — 02:00, 04:30 — 08:30, 10:30 — 14:30, 16:30 — 20:30, 22:30 — 00:00

3.2: 00:00 — 00:30, 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 00:00

4.1: 02:00 — 05:30, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:30

4.2: 00:00 — 02:30, 05:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 00:00

5.1: 00:00 — 01:30, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 00:00

5.2: 01:30 — 05:00, 07:30 — 11:30, 13:30 — 17:30, 19:30 — 23:00

6.1: 00:30 — 04:00, 06:30 — 10:30, 12:30 — 16:30, 18:30 — 22:00

6.2: 00:00 — 03:00, 05:30 — 09:30, 11:30 — 15:30, 17:30 — 21:30, 23:30 — 00:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на 3 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 00:00 — 02:00; 06:00 — 12:00; 14:00 — 18:00; 22:00 — 00:00;

1.2 — 02:00 — 08:00; 10:00 — 14:00; 18:00 — 00:00;

2.1 — 00:00 — 04:00; 08:00 — 12:00; 16:00 — 22:00;

2.2 — 02:00 — 06:00; 10:00 — 16:00; 18:00 — 22:00;

3.1 — 00:00 — 04:00; 08:00 — 14:00; 16:00 — 20:00;

3.2 — 04:00 — 10:00; 12:00 — 16:00; 20:00 — 00:00;

4.1 — 04:00 — 08:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00;

4.2 — 04:00 — 08:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00;

5.1 — 00:00 — 04:00; 08:00 — 14:00; 16:00 — 22:00;

5.2 — 00:00 — 02:00; 06:00 — 10:00; 14:00 — 20:00; 22:00 — 00:00;

6.1 — 02:00 — 06:00; 10:00 — 16:00; 18:00 — 22:00;

6.2 — 00:00 — 02:00; 06:00 — 12:00; 14:00 — 20:00; 22:00 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 03 лютого, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 3 лютого введуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік погодинних включень/відключень електроенергії на 03.02.2026

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла в Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 03.02.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 21-24

Черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24

Черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24

Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24

Черга 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Черга 3.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24

Черга 4.1: 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-18, 20-23

Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Черга 5.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22

Черга 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22

Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22

Черга 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 20-22, 23-24

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині будуть графіки погодинного відключення світла:

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині також застосують графіки відключення:

Графік відключення світла у Вінницькій області

Графік відключення світла у Тернопільській області

Згідно з вказівкою «Укренерго», 3 лютого на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).Енергетики спростили процес пошуку інформації. Тепер мешканцям області не потрібно самостійно шукати свою чергу в таблицях — на сайті діє оновлений сервіс.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області діятимуть наступні графіки відключення:

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Графік відключення світла у Хмельницькій області

У вівторок, 3 лютого, за розпорядженням НЕК «Укренерго» на Хмельниччині діятимуть такі обмеження:

Графік відключення світла у Хмельницькі області.

Графік відключення світла у Одеській області

В Одеській області діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла у Одеській області

Нагадаємо, у вівторок, 3 лютого, протягом усієї доби в Україні застосовуватмуться графіки відключень світла. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промисловості.