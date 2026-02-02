Відключення світла 3 лютого: які графіки застосують

Відключення світла / © ТСН.ua

У вівторок, 3 лютого, протягом усієї доби в Україні будуть застосовуватися графіки відключень світла. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промисловості.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Відключення світла 3 лютого — що відомо

«3 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужностей (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Енергетики зазначають, що запровадження заходів обмеження зумовлене наслідками попередніх ракетно-дронових атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, що потребує регулювання споживання по всій країні.

Нагадаємо, у низці областей України у понеділок, 2 лютого, застосували аварійні відключення світла через атаки РФ. Ці знеструмлення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Напередодні обленерго і ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на 2 лютого.