ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 3 лютого: які графіки застосують

В усіх регіонах України 3 лютого діятимуть графіки відключень світла.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У вівторок, 3 лютого, протягом усієї доби в Україні будуть застосовуватися графіки відключень світла. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промисловості.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Відключення світла 3 лютого — що відомо

«3 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужностей (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Енергетики зазначають, що запровадження заходів обмеження зумовлене наслідками попередніх ракетно-дронових атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, що потребує регулювання споживання по всій країні.

Нагадаємо, у низці областей України у понеділок, 2 лютого, застосували аварійні відключення світла через атаки РФ. Ці знеструмлення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Напередодні обленерго і ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на 2 лютого.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie