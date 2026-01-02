- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 3 січня: які графіки застосують
В Україні продовжують застосовувати графіки відключення світла.
У суботу, 3 січня, у більшості областей України запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Енергетики змушені застосувати графіки як для побутових споживачів, так і для промисловості.
Про це повідомляє «Укренерго».
«У більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили енергетики.
Енергетики додають, що головною причиною запровадження графіків погодинних відключень (ГПВ) є наслідки масованих ракетно-дронових ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пошкодження обладнання не дозволяють системі працювати на повну потужність, що створює дефіцит в енергомережі.
«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили енергетики.
Нагадаємо, українцям треба готуватися до того, що графіки відключень електроенергії діятимуть щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до кінця зими не передбачається.