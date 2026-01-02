Відключення світла 3 січня: які графіки застосують

Відключення світла / © ТСН.ua

У суботу, 3 січня, у більшості областей України запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Енергетики змушені застосувати графіки як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Про це повідомляє «Укренерго».

«У більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили енергетики.

Енергетики додають, що головною причиною запровадження графіків погодинних відключень (ГПВ) є наслідки масованих ракетно-дронових ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пошкодження обладнання не дозволяють системі працювати на повну потужність, що створює дефіцит в енергомережі.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили енергетики.

Нагадаємо, українцям треба готуватися до того, що графіки відключень електроенергії діятимуть щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до кінця зими не передбачається.