Відключення світла 30 грудня: які графіки застосують

У вівторок, 30 грудня, у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що відключення світла запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«У більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Також додають, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися залежно від навантаження. Детальну інформацію про черги та години відключень споживачам радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у своїх регіонах.

Нагадаємо, на Київщині триває цілодобова ліквідація наслідків масованого обстрілу, що стався минулої суботи. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців області.

