Відключення світла 30 грудня: які графіки застосують
В Україні завтра знову запроваджують графіки відключень світла.
У вівторок, 30 грудня, у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомили в «Укренерго».
Зазначається, що відключення світла запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
«У більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».
Також додають, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися залежно від навантаження. Детальну інформацію про черги та години відключень споживачам радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у своїх регіонах.
Нагадаємо, на Київщині триває цілодобова ліквідація наслідків масованого обстрілу, що стався минулої суботи. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців області.
Раніше повідомлялося, у більшості регіонів України 29 грудня діють погодинні графіки відключень світла та в окремих областях — аварійні відключення електроенергії. У Київській області досі знеструмленими залишаються близько 9000 абонентів.