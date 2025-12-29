ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
393
1 хв

Відключення світла 30 грудня: які графіки застосують

В Україні завтра знову запроваджують графіки відключень світла.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У вівторок, 30 грудня, у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що відключення світла запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«У більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Також додають, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися залежно від навантаження. Детальну інформацію про черги та години відключень споживачам радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у своїх регіонах.

Нагадаємо, на Київщині триває цілодобова ліквідація наслідків масованого обстрілу, що стався минулої суботи. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців області.

Раніше повідомлялося, у більшості регіонів України 29 грудня діють погодинні графіки відключень світла та в окремих областях — аварійні відключення електроенергії. У Київській області досі знеструмленими залишаються близько 9000 абонентів.

