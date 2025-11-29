- Дата публікації
Відключення світла 30 листопада: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 30 листопада, для столиці та всіх регіонів України.
В Україні у неділю, 30 листопада діятимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла в Миколаївській області
Попередній прогноз на 30 листопада:
1.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
1.2 — 12:00 — 19:00;
2.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
2.2 – 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;
3.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;
3.2 — 08:30 — 12:00; 22:30 — 23:30;
4.1 – 05:30 — 08:30; 15:30 — 19:00;
4.2 — 07:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;
5.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
5.2 — 05:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;
6.1 – 15:30 — 20:30;
6.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання 30 листопада:
1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 14:30 — 18:30
1.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
2.2: 10:30 — 15:30
3.1: 15:00 — 20:00
3.2: 08:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 06:30 — 11:00, 19:30 — 22:30
5.1: 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 08:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30
6.2: 10:30 — 15:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, пів мільйона киян залишилися без світла після ворожих обстрілів. ДТЕК і «Укренерго» повідомили про масштабні пошкодження енергетичних об’єктів.