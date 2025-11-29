ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 30 листопада: актуальні графіки для Києва та всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 30 листопада, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні в неділю, 30 листопада / © ТСН.ua

В Україні у неділю, 30 листопада діятимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Причина відключень — пошкодження та руйнування об’єктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 30 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 30 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 30 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 30 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Попередній прогноз на 30 листопада:

1.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

1.2 — 12:00 — 19:00;

2.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

2.2 – 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;

3.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;

3.2 — 08:30 — 12:00; 22:30 — 23:30;

4.1 – 05:30 — 08:30; 15:30 — 19:00;

4.2 — 07:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

5.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

5.2 — 05:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;

6.1 – 15:30 — 20:30;

6.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання 30 листопада:

1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 14:30 — 18:30

1.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

2.2: 10:30 — 15:30

3.1: 15:00 — 20:00

3.2: 08:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 06:30 — 11:00, 19:30 — 22:30

5.1: 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 08:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

6.2: 10:30 — 15:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 30 листопада

Графік відключення світла на Полтавщині 30 листопада

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 30 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 30 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 30 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 30 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 30 листопада

Графік відключення світла на Тернопільщині 30 листопада

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 30 листопада

Графік відключення світла на Прикарпатті 30 листопада

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 30 листопада

Графік відключення світла на Львівщині 30 листопада

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 30 листопада

Графік відключення світла на Рівненщині 30 листопада

Нагадаємо, пів мільйона киян залишилися без світла після ворожих обстрілів. ДТЕК і «Укренерго» повідомили про масштабні пошкодження енергетичних об’єктів.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
266
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie