Відключення світла 30 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 30 січня

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 30 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Завтра, 30 січня, в Києві діятимуть тимчасові графіки погодинних відключень світла, адаптовані під кожний будинок.

У тимчасовому графіку діє 60 черг, які не співпадають зі звичними чергами ГПВ. Перевірити відключення за своєю адресою можна на сайті ДТЕК «Київські електромережі»

Графік відключення світла в Київській області

Наразі в частині Броварського та Бориспільського районів за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Під час дії екстрених відключень погодинні графіки не діють.

Графік відключення світла на Київщині 30 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 30 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Оперативна ситуація в енергосистемі може змінюватися з часом, тож протягом доби кількість годин відключень може бути збільшено.

Графік відключення світла на Миколаївщині 30 січня:

1.1 — 00:00 — 06:00; 08:00 — 14:00; 16:00 — 22:00;

1.2 — 00:00 — 01:00; 04:00 — 10:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00;

2.1 — 02:00 — 08:00; 10:00 — 16:00; 18:00 — 00:00;

2.2 — 00:00 — 02:00; 04:00 — 10:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00;

3.1 — 03:00 — 08:00; 10:00 — 16:00; 18:00 — 00:00;

3.2 — 00:00 — 03:00; 06:00 — 12:00; 14:00 — 20:00; 22:00 — 00:00;

4.1 — 00:00 — 04:00; 06:00 — 12:00; 14:00 — 20:00; 23:00 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 04:00; 07:00 — 12:00; 14:00 — 20:00; 22:00 — 00:00;

5.1 — 02:00 — 08:00; 10:00 — 16:00; 18:00 — 23:00;

5.2 — 00:00 — 05:00; 08:00 — 14:00; 16:00 — 22:00;

6.1 — 00:00 — 02:00; 05:00 — 10:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00;

6.2 — 01:00 — 06:00; 08:00 — 14:00; 16:00 — 22:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) вказані з урахуванням 30 хвилин на перемикання. Дізнатися номер своєї черги за адресою можна на сайті обленерго

Графік відключення світла у Запорізькій області 30 січня:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області у п’ятницю світло буде відсутнє від 18 до 20 годин на добу.

Графік відключення світла на Полтавщині 30 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам вказані з урахуванням часу на перемикання.

Графік відключення світла на Харківщині 30 січня:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Протягом доби, за розпорядженням НЕК «Укренерго», графік може змінюватися.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 30 січня:

Черга 1.1: 03:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00

Черга 1.2: 01:30-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00

Черга 2.1: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00

Черга 2.2: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00

Черга 3.1: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30

Черга 3.2: 00:00-03:00; 06:00-13:30; 15:30-22:30

Черга 4.1: 00:00-01:00; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00

Черга 4.2: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30

Черга 5.1: 00:00-06:00; 09:00-15:30; 18:30-24:00

Черга 5.2: 01:30-04:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00

Черга 6.1: 00:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-22:00

Черга 6.2: 01:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-24:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 30 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині протягом доби 30 січня діятимуть жорсткі графіки відключень. Світла не буде по 16 годин.

Графік відключення світла на Сумщині 30 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 30 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 30 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути на сайті обленерго.

Графік відключення світла на Черкащині 30 січня:

1.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00

1.2 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00

2.1 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00

3.1 00:00 — 02:30, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00

4.2 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00

5.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00

5.2 02:00 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30

6.1 00:30 — 04:30, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30

6.2 00:00 — 03:30, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 26 січня — 1 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 30 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині діятимуть жорсткі обмеження — світло у споживачів буле лише 3-4 години на добу.

Графік відключення світла на Хмельниччині 30 січня

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині у п’ятницю, 30 січня, світла не буде по 5-7 годин. Протягом доби графік може змінюватись.

Графік відключення світла на Волині 30 січня

Графік відключення світла на Волині 30 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Відключення світла на Тернопільщині розподілені по чергах нерівномірно, що залежить від стану електромереж. Дізнатись свою чергу за адресою можна на сайті обленерго.

Графік відключення світла на Тернопільщині 30 січня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

У п’ятницю на Прикарпатті світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.

Графік відключення світла на Прикарпатті 30 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

У п’ятницю на Закарпатті світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.

Графік відключення світла на Закарпатті 30 січня

Графік відключення світла у Львівській області

У п’ятницю на Львівщині світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.

Графік відключення світла на Львівщині 30 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів. Про зміни у графіку, а також номер підчерги можна дізнатись на сайті обленерго.

Графік відключення світла на Рівненщині 30 січня

Нагадаємо, В Україні без світла 29 січня опинилися сотні населених пунктів. Окрім ворожих обстрілів, енергосистему випробовують ожеледь і налипання мокрого снігу в семи областях.

