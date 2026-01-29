- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1145
- Час на прочитання
- 4 хв
Відключення світла 30 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 30 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 30 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Завтра, 30 січня, в Києві діятимуть тимчасові графіки погодинних відключень світла, адаптовані під кожний будинок.
У тимчасовому графіку діє 60 черг, які не співпадають зі звичними чергами ГПВ. Перевірити відключення за своєю адресою можна на сайті ДТЕК «Київські електромережі»
Графік відключення світла в Київській області
Наразі в частині Броварського та Бориспільського районів за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Під час дії екстрених відключень погодинні графіки не діють.
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 30 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Оперативна ситуація в енергосистемі може змінюватися з часом, тож протягом доби кількість годин відключень може бути збільшено.
Графік відключення світла на Миколаївщині 30 січня:
1.1 — 00:00 — 06:00; 08:00 — 14:00; 16:00 — 22:00;
1.2 — 00:00 — 01:00; 04:00 — 10:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00;
2.1 — 02:00 — 08:00; 10:00 — 16:00; 18:00 — 00:00;
2.2 — 00:00 — 02:00; 04:00 — 10:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00;
3.1 — 03:00 — 08:00; 10:00 — 16:00; 18:00 — 00:00;
3.2 — 00:00 — 03:00; 06:00 — 12:00; 14:00 — 20:00; 22:00 — 00:00;
4.1 — 00:00 — 04:00; 06:00 — 12:00; 14:00 — 20:00; 23:00 — 00:00;
4.2 — 00:00 — 04:00; 07:00 — 12:00; 14:00 — 20:00; 22:00 — 00:00;
5.1 — 02:00 — 08:00; 10:00 — 16:00; 18:00 — 23:00;
5.2 — 00:00 — 05:00; 08:00 — 14:00; 16:00 — 22:00;
6.1 — 00:00 — 02:00; 05:00 — 10:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00;
6.2 — 01:00 — 06:00; 08:00 — 14:00; 16:00 — 22:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) вказані з урахуванням 30 хвилин на перемикання. Дізнатися номер своєї черги за адресою можна на сайті обленерго
Графік відключення світла у Запорізькій області 30 січня:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
У Полтавській області у п’ятницю світло буде відсутнє від 18 до 20 годин на добу.
Графік відключення світла в Харківській області
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам вказані з урахуванням часу на перемикання.
Графік відключення світла на Харківщині 30 січня:
1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Протягом доби, за розпорядженням НЕК «Укренерго», графік може змінюватися.
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 30 січня:
Черга 1.1: 03:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00
Черга 1.2: 01:30-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00
Черга 2.1: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00
Черга 2.2: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00
Черга 3.1: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30
Черга 3.2: 00:00-03:00; 06:00-13:30; 15:30-22:30
Черга 4.1: 00:00-01:00; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00
Черга 4.2: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30
Черга 5.1: 00:00-06:00; 09:00-15:30; 18:30-24:00
Черга 5.2: 01:30-04:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00
Черга 6.1: 00:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-22:00
Черга 6.2: 01:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-24:00
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 30 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
На Сумщині протягом доби 30 січня діятимуть жорсткі графіки відключень. Світла не буде по 16 годин.
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 30 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 30 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути на сайті обленерго.
Графік відключення світла на Черкащині 30 січня:
1.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00
1.2 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00
2.1 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00
2.2 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00
3.1 00:00 — 02:30, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 24:00
3.2 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00
4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00
4.2 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00
5.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00
5.2 02:00 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30
6.1 00:30 — 04:30, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30
6.2 00:00 — 03:30, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 30 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
На Хмельниччині діятимуть жорсткі обмеження — світло у споживачів буле лише 3-4 години на добу.
Графік відключення світла у Волинській області
На Волині у п’ятницю, 30 січня, світла не буде по 5-7 годин. Протягом доби графік може змінюватись.
Графік відключення світла в Тернопільській області
Відключення світла на Тернопільщині розподілені по чергах нерівномірно, що залежить від стану електромереж. Дізнатись свою чергу за адресою можна на сайті обленерго.
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
У п’ятницю на Прикарпатті світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.
Графік відключення світла в Закарпатській області
У п’ятницю на Закарпатті світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.
Графік відключення світла у Львівській області
У п’ятницю на Львівщині світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів. Про зміни у графіку, а також номер підчерги можна дізнатись на сайті обленерго.
Нагадаємо, В Україні без світла 29 січня опинилися сотні населених пунктів. Окрім ворожих обстрілів, енергосистему випробовують ожеледь і налипання мокрого снігу в семи областях.