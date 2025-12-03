ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
2 хв

Відключення світла 4 грудня: актуальні графіки для Києва та всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 4 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні в четвер, 4 грудня / © ТСН.ua

В усіх регіонах Україні у четвер, 4 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина відключень — наслідки російських атак на українську енергосистему.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 4 грудня:

1.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

1.2 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

2.1 — 12:00 — 19:00;

2.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 21:30;

3.1 – 08:30 — 15:30;

3.2 — 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

4.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

4.2 – 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

5.1 — 05:30 — 08:30; 14:30 — 19:00;

5.2 — 12:00 — 17:30;

6.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

6.2 — 00:00 — 00:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 4 грудня:

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

1.2: 00:00 — 05:00, 18:00 — 20:30

2.1: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

4.2: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

5.2: 09:00 — 14:00

6.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 4 грудня

Графік відключення світла на Полтавщині 4 грудня

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 4 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 4 грудня:

1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

1.2: 10-12, 14-16, 18-20

2.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

2.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.1: 06-08, 10-12, 14-16

3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20

4.1: 00-02, 12-14, 16-18

4.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.2: 08-10, 16-18, 20-22

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 4 грудня

Графік відключення світла на Сумщині 4 грудня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 4 грудня:

1.1: 06:00 -08:00, 11:00 — 14:00, 22:00 — 24:00

1.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

2.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

2.2: 06:00 -08:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

3.1: 08:00 — 11:00, 17:00 — 20:00

3.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

4.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

4.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

5.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.2: 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 4 грудня

Графік відключення світла в Чернівецькій області 4 грудня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 4 грудня

Графік відключення світла на Волині 4 грудня

Графік відключення світла на Волині 4 грудня

Графік відключення світла на Волині 4 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 4 грудня

Графік відключення світла на Тернопільщині 4 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 4 грудня

Графік відключення світла на Прикарпатті 4 грудня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 4 грудня

Графік відключення світла на Закарпатті 4 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 4 грудня

Графік відключення світла на Львівщині 4 грудня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 4 грудня

Графік відключення світла на Рівненщині 4 грудня

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 3 грудня, РФ знову завдала ударів по енергооб’єктах. Внаслідок російських ударів по енергетиці є знеструмлені споживачі у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

