-
- Укрaїнa
- 295
- 2 хв
Відключення світла 4 грудня: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 4 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у четвер, 4 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина відключень — наслідки російських атак на українську енергосистему.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 4 грудня:
1.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;
1.2 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
2.1 — 12:00 — 19:00;
2.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 21:30;
3.1 – 08:30 — 15:30;
3.2 — 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;
4.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;
4.2 – 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
5.1 — 05:30 — 08:30; 14:30 — 19:00;
5.2 — 12:00 — 17:30;
6.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
6.2 — 00:00 — 00:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 4 грудня:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
1.2: 00:00 — 05:00, 18:00 — 20:30
2.1: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
4.2: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
5.2: 09:00 — 14:00
6.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 4 грудня:
1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
1.2: 10-12, 14-16, 18-20
2.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
2.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
3.1: 06-08, 10-12, 14-16
3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20
4.1: 00-02, 12-14, 16-18
4.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
6.2: 08-10, 16-18, 20-22
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 4 грудня:
1.1: 06:00 -08:00, 11:00 — 14:00, 22:00 — 24:00
1.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
2.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
2.2: 06:00 -08:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
3.1: 08:00 — 11:00, 17:00 — 20:00
3.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
4.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
4.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
5.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
5.2: 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 3 грудня, РФ знову завдала ударів по енергооб’єктах. Внаслідок російських ударів по енергетиці є знеструмлені споживачі у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.