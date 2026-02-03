Відключення світла 4 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у середу, 4 лютого

В усіх регіонах Україні у середу, 4 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У Дарницькому та Дніпровському районах діють екстрені відключення. У решті міста продовжують діяти тимчасові графіки відключень світла.

Графік відключення світла у столиці 4 лютого:

Група 1: 00:00-03:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00

Група 2: 00:00-04:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00

Група 3: 00:00-05:00, 10:00-17:00, 19:30-24:00

Група 4: 00:30-05:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00

Група 5: 03:30-08:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00

Група 6: 04:00-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00

Група 7: 05:00-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00

Група 8: 05:30-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Група 9: 00:00-00:30, 06:30-12:00, 14:30-22:00

Група 10: 00:00-01:00, 07:00-13:00, 15:00-22:30

Група 11: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 16:00-23:30

Група 12: 00:00-02:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00

Група 13: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:00-24:00

Група 14: 00:00-02:00, 07:30-14:00, 17:30-24:00

Група 15: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Група 16: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Група 17: 01:30-05:00, 10:30-17:00, 20:30-24:00

Група 18: 02:00-06:30, 11:00-17:30, 21:00-24:00

Група 19: 03:00-08:30, 12:00-18:30, 22:00-24:00

Група 20: 03:30-09:00, 12:30-19:00, 22:30-24:00

Група 21: 05:00-10:30, 13:30-20:30

Група 22: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 14:00-21:00

Група 23: 00:00-01:00, 06:00-12:00, 15:00-22:00

Група 24: 00:00-01:30, 06:30-12:30, 15:30-22:30

Група 25: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:00-24:00

Група 26: 00:00-02:00, 07:30-14:00, 17:30-24:00

Група 27: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Група 28: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Група 29: 01:30-05:00, 10:30-17:00, 20:30-24:00

Група 30: 02:00-06:30, 11:00-17:30, 21:00-24:00

Група 31: 03:00-08:30, 12:00-18:30, 22:00-24:00

Група 32: 03:30-09:00, 12:30-19:00, 22:30-24:00

Група 33: 05:00-10:30, 13:30-20:30

Група 34: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 14:00-21:00

Група 35: 00:00-01:00, 06:00-12:00, 15:00-22:00

Група 36: 00:00-01:30, 06:30-12:30, 15:30-22:30

Група 37: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00

Група 38: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00

Група 39: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00

Група 40: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00

Група 41: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00

Група 42: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00

Група 43: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Група 44: 05:00-11:30, 13:00-21:30

Група 45: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00

Група 46: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00

Група 47: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00

Група 48: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00

Група 49: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00

Група 50: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00

Група 51: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00

Група 52: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00

Група 53: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00

Група 54: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00

Група 55: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Група 56: 05:00-11:30, 13:00-21:30

Група 57: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00

Група 58: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00

Група 59: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00

Група 60: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині ситуація з відключеннями по чергах нерівномірна. Загалом світло буде від 7 до 10 годин на добу.

Графік відключення світла на Київщині 4 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 4 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Погодинні графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла на Одещині 4 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 4 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

У Миколаївській області побутові споживачі будуть без електрики в середньому 14-15 годин на добу. Відключення триватимуть як вдень, так і вночі.

Графік відключення світла на Миколаївщині 4 лютого:

1.1 — 00:00 — 01:30; 06:00 — 11:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00;

1.2 — 01:30 — 05:30; 09:30 — 13:30; 17:30 — 23:30;

2.1 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 19:30; 23:30 — 00:00;

2.2 — 01:30 — 05:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 22:00;

3.1 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 21:30;

3.2 — 03:30 — 07:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

4.1 — 03:30 — 07:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

4.2 — 03:30 — 09:30; 11:30 — 15:30; 19:30 — 00:00;

5.1 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 11:30; 15:30 — 21:30;

5.2 — 00:00 — 01:30; 05:30 — 11:30; 13:30 — 17:30; 21:30 — 00:00;

6.1 — 01:30 — 07:30; 10:00 — 15:30; 17:30 — 21:30;

6.2 — 00:00 — 01:30; 05:30 — 09:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

На Запоріжжі світло вимикатімуть періодами від 2 до 5 годин. Загалом живлення не буде по 12-15 годин на добу в залежності від черги.

Графік відключення світла у Запорізькій області 4 лютого:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині світло в оселях. буде лише 4-6 годин на добу. Протягом доби графік може змінюватись

Графік відключення світла на Полтавщині 4 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 4 лютого:

1.1 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Споживачі Дніпропетровщини у середу матимуть світло 7-9 годин на добу. Відключати електрику будуть тричі для кожної черги.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 4 лютого / © ДТЕК

© ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 4 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Графік відключення світла на Сумщині 4 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 4 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 4 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ можна переглянути на сайті обленерго.

Графік відключення світла на Черкащині 4 лютого:

1.1: 00:00 — 03:30, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

1.2: 01:00 — 04:30, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:30

2.1: 02:30 — 06:30, 08:30 — 12:30, 14:30 — 18:30, 20:30 — 00:00

2.2: 00:00 — 01:00, 03:30 — 07:30, 09:30 — 13:30, 15:30 — 19:30, 21:30 — 00:00

3.1: 00:00 — 02:00, 04:30 — 08:30, 10:30 — 14:30, 16:30 — 20:30, 22:30 — 00:00

3.2: 00:00 — 00:30, 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 00:00

4.1: 02:00 — 05:30, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:30

4.2: 00:00 — 02:30, 05:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 00:00

5.1: 00:00 — 01:30, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 00:00

5.2: 01:30 — 05:00, 07:30 — 11:30, 13:30 — 17:30, 19:30 — 23:00

6.1: 00:30 — 04:00, 06:30 — 10:30, 12:30 — 16:30, 18:30 — 22:00

6.2: 00:00 — 03:00, 05:30 — 09:30, 11:30 — 15:30, 17:30 — 21:30, 23:30 — 00:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 4 лютого6 доповнюється

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 4 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині ситуація залишається складної. Світло в оселях буде лише 4,5 години на добу.

Графік відключення світла на Хмельниччині 4 лютого

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 4 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 4 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області світло відключатимуть один-два рази на добу. Загалом у кожній черзі електропостачання буде відсутнє від 3,5 до 7 годин.

Графік відключення світла на Прикарпатті 4 лютого

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 4 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

На Львівщині світло у середу відключатимуть на 4-7 годин двічі протягом доби.

Графік відключення світла на Львівщині 4 лютого

Графік відключення світла в Рівненській області

Ситуація в області порівняно стабільна, світло відключатимуть один-два рази загалом на 3-7 годин в залежності від черги.

Графік відключення світла на Рівненщині 4 лютого

1.1: 00.00-04.00, 14.00-18.00

1.2: 04.00-07.00, 14.00-18.00

2.1: 07.00-10.00, 16.00-19.00

2.2: 07.00-10.00, 16.00-19.00

3.1: 07.00-10.00, 18.00-21.00

3.2: 07.00-10.00, 18.00-21.00

4.1: 10.00-13.00, 19.00-22.00

4.2: 10.00-13.00, 19.00-22.00

5.1: 10.00-14.00, 21.00-00.00

5.2: 10.00-14.00, 21.00-00.00

6.1: 13.00-16.00, 22.00-00.00

6.2: 13.00-16.00

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу пошкоджена Трипільська ТЕС біля Києва. Ворог хотів максимально відрізати столицю від атомної генерації, але йому це не вдалося. Експерт розповів про реальні ризики для Києва.

