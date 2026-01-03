Відключення світла 4 січня: актуальні графіки для Києва та всіх областей

Відключення світла в Україні у неділю, 4 січня

В усіх регіонах Україні у неділю, 4 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У неділю, 4 січня, погодинні графіки діятимуть цілодобово лише для Правого берега. На Лівому березі тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла у столиці 4 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 4 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області через значні пошкодження енергооб’єктів відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік. Тому в регіоні діють екстрені відключення, щоб не допустити зайвих аварій у пошкодженій системі

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 4 січня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

1.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 23:30

2.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 13:30 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 4 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 4 січня:

1.1 07:00-10:30; 14:00-21:00

1.2 07:00-10:30; 14:00-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 17:30-24:00

5.1 06:00-07:00; 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-23:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 4 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 4 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 4 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 4 січня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 4 січня:

1.1 14:00 — 16:00

1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 12:00 — 14:00, 22:00 — 24:00

2.2 12:00 — 14:00

3.1 10:00 — 12:00, 20:00 — 22:00

3.2 10:00 — 12:00

4.1 14:00 — 16:00

4.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

5.1 16:00 — 19:00

5.2 16:00 — 18:00

6.1 16:00 — 18:00

6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

На Волині, Прикарпатті, Закарпатті, а також Львівській та Рівненській областях відключення електроенергії 2 січня не заплановані.

Також у неділю світло не планують вимикати у Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Нагадаємо, українцям радять варто готуватися до того, що графіки відключень діятимуть до кінця зими. Експерти зробили невтішний прогноз, але все залежатиме від інтенсивності ворожих обстрілів.