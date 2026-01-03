- Дата публікації
Відключення світла 4 січня: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 4 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у неділю, 4 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
У неділю, 4 січня, погодинні графіки діятимуть цілодобово лише для Правого берега. На Лівому березі тривають екстрені відключення.
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
В Одеській області через значні пошкодження енергооб’єктів відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік. Тому в регіоні діють екстрені відключення, щоб не допустити зайвих аварій у пошкодженій системі
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 4 січня:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
1.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 23:30
2.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 13:30 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 4 січня:
1.1 07:00-10:30; 14:00-21:00
1.2 07:00-10:30; 14:00-21:00
2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 07:00-10:30; 17:30-21:00
3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
4.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 17:30-24:00
5.1 06:00-07:00; 14:00-17:30
5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30
6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-23:00
6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 4 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 4 січня:
1.1 14:00 — 16:00
1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.1 12:00 — 14:00, 22:00 — 24:00
2.2 12:00 — 14:00
3.1 10:00 — 12:00, 20:00 — 22:00
3.2 10:00 — 12:00
4.1 14:00 — 16:00
4.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
5.1 16:00 — 19:00
5.2 16:00 — 18:00
6.1 16:00 — 18:00
6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
На Волині, Прикарпатті, Закарпатті, а також Львівській та Рівненській областях відключення електроенергії 2 січня не заплановані.
Також у неділю світло не планують вимикати у Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.
Нагадаємо, українцям радять варто готуватися до того, що графіки відключень діятимуть до кінця зими. Експерти зробили невтішний прогноз, але все залежатиме від інтенсивності ворожих обстрілів.