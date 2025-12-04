ТСН у соціальних мережах

Відключення світла 5 грудня: актуальні графіки для Києва та всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п1ятницю, 5 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 5 грудня / © ТСН.ua

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 5 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина відключень — наслідки російських атак на українську енергосистему.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 5 грудня

Графік відключення світла на Полтавщині 5 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 5 грудня:

1.1: 10:00-13:30; 17:00-18:00

1.2: 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00

2.1: 08:00-13:30; 20:00-22:00

2.2: 10:00-13:30; 20:00-24:00

3.1: 14:00-17:00

3.2: 03:00-06:00; 10:00-17:00

4.1: 13:30-17:00

4.2: 13:30-17:00

5.1: 06:00-10:00; 13:30-20:00

5.2: 06:00-10:00; 13:30-20:00

6.1: 08:00-10:00; 17:00-20:00

6.2: 06:00-10:00; 17:00-20:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 5 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 5 грудня

Графік відключення світла на Сумщині 5 грудня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 5 грудня:

1.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

1.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

2.1: 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00

2.2: 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 21:00 — 23:00

3.1: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00

3.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00

4.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00

4.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

5.1: 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00

5.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 5 грудня

Графік відключення світла на Тернопільщині 5 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 5 грудня

Графік відключення світла на Прикарпатті 5 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 5 грудня

Графік відключення світла на Львівщині 5 грудня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 5 грудня

Графік відключення світла на Рівненщині 5 грудня

Нагадаємо, в ДТЕК пояснили, чому більше світла дають вночі, а не вдень. За словами енергетиків, вночі споживання електрики є значно нижчим, ніж вдень.

Новина доповнюється
