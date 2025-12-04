- Дата публікації
Відключення світла 5 грудня: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п1ятницю, 5 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 5 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина відключень — наслідки російських атак на українську енергосистему.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 5 грудня:
1.1: 10:00-13:30; 17:00-18:00
1.2: 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00
2.1: 08:00-13:30; 20:00-22:00
2.2: 10:00-13:30; 20:00-24:00
3.1: 14:00-17:00
3.2: 03:00-06:00; 10:00-17:00
4.1: 13:30-17:00
4.2: 13:30-17:00
5.1: 06:00-10:00; 13:30-20:00
5.2: 06:00-10:00; 13:30-20:00
6.1: 08:00-10:00; 17:00-20:00
6.2: 06:00-10:00; 17:00-20:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 5 грудня:
1.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
1.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
2.1: 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00
2.2: 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 21:00 — 23:00
3.1: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
3.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
4.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
4.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
5.1: 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
5.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, в ДТЕК пояснили, чому більше світла дають вночі, а не вдень. За словами енергетиків, вночі споживання електрики є значно нижчим, ніж вдень.