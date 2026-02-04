Відключення світла 5 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у четвер, 5 лютого

В усіх регіонах Україні у четвер, 5 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 5 лютого:

Група 1: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00

Група 2: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30

Група 3: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00

Група 4: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00

Група 5: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00

Група 6: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00

Група 7: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00

Група 8: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00

Група 9: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00

Група 10: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00

Група 11: 04:00-10:30, 13:00-21:30

Група 12: 04:30-11:30, 13:30-22:30

Група 13: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00

Група 14: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30

Група 15: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00

Група 16: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00

Група 17: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00

Група 18: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00

Група 19: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00

Група 20: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00

Група 21: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00

Група 22: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00

Група 23: 04:00-10:30, 13:00-21:30

Група 24: 04:30-11:30, 13:30-22:30

Група 25: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00

Група 26: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30

Група 27: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00

Група 28: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00

Група 29: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00

Група 30: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00

Група 31: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00

Група 32: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00

Група 33: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00

Група 34: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00

Група 35: 04:00-10:30, 13:00-21:30

Група 36: 04:30-11:30, 13:30-22:30

Група 37: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 14:30-23:00

Група 38: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:00-23:30

Група 39: 00:00-02:30, 06:30-14:30, 16:30-24:00

Група 40: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:00-24:00

Група 41: 00:00-04:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00

Група 42: 00:00-04:30, 08:30-17:00, 19:00-24:00

Група 43: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:30-24:00

Група 44: 02:00-08:30, 10:00-19:00, 21:00-24:00

Група 45: 02:30-09:30, 11:00-20:30, 22:00-24:00

Група 46: 03:00-10:00, 11:30-21:00, 23:00-24:00

Група 47: 04:00-11:00, 12:30-21:30

Група 48: 04:30-11:30, 13:00-22:00

Група 49: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 14:30-23:00

Група 50: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:00-23:30

Група 51: 00:00-02:30, 06:30-14:30, 16:30-24:00

Група 52: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:00-24:00

Група 53: 00:00-04:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00

Група 54: 00:00-04:30, 08:30-17:00, 19:00-24:00

Група 55: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:30-24:00

Група 56: 02:00-08:30, 10:00-19:00, 21:00-24:00

Група 57: 02:30-09:30, 11:00-20:30, 22:00-24:00

Група 58: 03:00-10:00, 11:30-21:00, 23:00-24:00

Група 59: 04:00-11:00, 12:30-21:30

Група 60: 04:30-11:30, 13:00-22:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 5 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 5 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 5 лютого:

1.1 — 00:00 — 03:00; 05:00 — 09:00; 13:00 — 19:00; 21:00 — 00:00;

1.2 — 01:00 — 07:00; 09:00 — 15:00; 17:00 — 22:00;

2.1 — 00:00 — 03:00; 07:00 — 13:00; 15:00 — 21:00; 23:00 — 00:00;

2.2 — 01:00 — 05:00; 09:00 — 15:00; 17:00 — 23:00;

3.1 — 00:00 — 05:00; 07:00 — 13:00; 15:00 — 21:00;

3.2 — 03:00 — 09:00; 11:00 — 17:00; 19:00 — 00:00;

4.1 — 03:00 — 09:00; 12:00 — 17:00; 19:00 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 01:00; 03:00 — 07:00; 11:00 — 17:00; 19:00 — 00:00;

5.1 — 00:00 — 03:00; 07:00 — 13:00; 15:00 — 21:00;

5.2 — 00:00 — 01:00; 06:00 — 11:00; 13:00 — 19:00; 21:00 — 00:00;

6.1 — 01:00 — 07:00; 09:00 — 15:00; 17:00 — 22:00;

6.2 — 00:00 — 01:00; 05:00 — 11:00; 13:00 — 19:00; 21:00 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 5 лютого:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині 5 лютого електрикика в оселях буде лише 4-6 годин на добу. Світло відключатимуть протягом усієї доби всім чергам рівномірно.

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 5 лютого:

1.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

3.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 5 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 5 лютого:

Черга 1.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 1.2: 02-05, 06-08, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.1: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 2.2: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.1: 02-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24

Черга 3.2: 01-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Черга 4.1: 00-03, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Черга 4.2: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Черга 5.1: 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.2: 00-02, 03-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22

Черга 6.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині ситуація залишається складною. Світло відключатимуть 4-5 разів на добу, а загалом електрика буде відсутня по 16 годин для всіх черг.

Графік відключення світла на Сумщині 5 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 5 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 5 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 5 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 5 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернівецькій області

В Чернівецькій області 5 лютого запроваджуються суворі обмеження споживання електроенергії. Світло в оселях буде лише по 6 годин на добу.

Графік відключення світла в Чернівецькій області 5 лютого

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині ситуація в енергосистемі залишається складною. Світло в домівках буде відсутнє по 15-17 годин на добу.

Графік відключення світла на Хмельниччині 5 лютого

Графік відключення світла у Волинській області

Відключення світла на Волині у четвер будуть помірними, а для частини споживачів 5 лютого мине взагалі без обмежень.

Графік відключення світла на Волині 5 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині 5 лютого частині споживачів світло не відключатимуть взагалі. решта черг матиме один період без електропостачання тривалістю 3-4 години.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

На Прикарпатті у четвер світло відключатимуть лише семи групам з дванадцяти. Тривалість відключень буде помірною — 3,5-4 години.

Графік відключення світла на Прикарпатті 5 лютого

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 5 лютого виглядає дуже оптимістично. Електрики в кожної черги не буде лише по дві години на добу.

Графік відключення світла на Закарпатті 5 лютого

Графік відключення світла у Львівській області

На Львівщині ситуація з електропостачанням покращилась. Майже половині споживачів у четвер світло не вимикатимуть взагалі.

Графік відключення світла на Львівщині 5 лютого

Графік відключення світла в Рівненській області

В Рівненській області ситуація з електропостачанням стабільна. Усім чергам світло відключатимуть лише раз на добу на три години.

Графік відключення світла на Рівненщині 5 лютого

Нагадаємо, ситуація в енергетиці країни після масованих ударів РФ, зокрема вночі 3 лютого, надзвичайна. У Києві досі сотні будинків не мають опалення. У кількох регіонах складна ситуація з електропостачанням.