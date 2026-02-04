ТСН у соціальних мережах

177
1 хв

Відключення світла 5 лютого: які графіки застосують

В Україні діятимуть графіки відключення світла.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У четвер, 5 лютого, в усіх регіонах України протягом доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

«В усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Як зауважили в «Укренерго», необхідність запровадження стабілізаційних заходів спричинена дефіцитом в енергосистемі, що виник внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи, проте наявних потужностей недостатньо для повного покриття попиту.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінитись залежно від рівня споживання та стану мереж. Обсяг обмежень у кожній окремій області визначатиметься місцевими операторами систем розподілу.

Нагадаємо, у лютому кияни житимуть в умовах жорстких обмежень електропостачання. Енергетики змушені балансувати систему в ручному режимі, подаючи живлення лише туди, де це технічно можливо.

Раніше ми писали, що системні аварії та масштабні відключення електроенергії в Україні можуть траплятися й надалі через змінену конфігурацію енергосистеми.

