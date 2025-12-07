- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 308
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 8 грудня: якими будуть графіки в Києві та областях України
Регіональні обленерго та ДТЕК повідомили, коли відключатимуть світло у столиці України та в різних регіонах.
У понеділок, 8 грудня, у Києві та в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження запроваджені через російські атаки на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві 8 грудня
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла у Рівненській області
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання за чергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 04:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 02:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Графік відключення світла в Сумській області
Нагадаємо, голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив, що через російські удари по енергетиці світло вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей.