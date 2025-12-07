ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 8 грудня: якими будуть графіки в Києві та областях України

Регіональні обленерго та ДТЕК повідомили, коли відключатимуть світло у столиці України та в різних регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

У понеділок, 8 грудня, у Києві та в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження запроваджені через російські атаки на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві 8 грудня

Графік відключення світла в Києві 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла в Київській області 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у Львівській області

рафік відключення світла у Львівській області 8 грудня

рафік відключення світла у Львівській області 8 грудня

Графік відключення світла у Рівненській області

Графік відключення світла у Рівненській області 8 грудня

Графік відключення світла у Рівненській області 8 грудня

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 8 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання за чергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 04:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 02:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Сумській області 8 грудня

Графік відключення світла в Сумській області 8 грудня

Нагадаємо, голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив, що через російські удари по енергетиці світло вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей.

