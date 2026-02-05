Відключення світла 6 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 6 лютого

Реклама

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 6 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У Києві замість звичних графіків погодинних відключень світла діють тимчасові. Вони індивідуальні для кожної адреси.

Реклама

Графік відключення світла у столиці 6 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 6 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 6 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 6 лютого:

Реклама

1.1 — 00:00 — 02:30; 04:30 — 10:30; 12:30 — 18:30; 20:30 — 00:00;

1.2 — 00:30 — 06:30; 08:30 — 14:30; 16:30 — 22:30;

2.1 — 00:00 — 04:30; 06:30 — 12:30; 14:30 — 20:30; 22:30 — 00:00;

2.2 — 00:30 — 06:30; 08:30 — 14:30; 16:30 — 22:30;

Реклама

3.1 — 00:00 — 04:30; 06:30 — 12:30; 14:30 — 20:30; 22:30 — 00:00;

3.2 — 00:00 — 00:30; 04:30 — 08:30; 10:30 — 16:30; 18:30 — 00:00;

4.1 — 02:30 — 08:30; 10:30 — 16:30; 18:30 — 00:00;

4.2 — 02:30 — 08:30; 10:30 — 16:30; 18:30 — 00:00;

Реклама

5.1 — 00:00 — 04:30; 06:30 — 12:30; 14:30 — 20:30; 22:30 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 00:30; 04:30 — 10:30; 12:30 — 18:30; 20:30 — 00:00;

6.1 — 00:30 — 06:30; 08:30 — 14:30; 16:30 — 22:30;

6.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 10:30; 12:30 — 18:30; 20:30 — 00:00.

Реклама

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 6 лютого:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Реклама

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Реклама

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Реклама

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 6 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 6 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 6 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 6 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 6 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 6 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 6 лютого: доповнюється

Реклама

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 6 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 6 лютого:

1.1: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:30

1.2: 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:30

Реклама

2.1: 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:00 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 00:00

2.2: 00:00 — 01:30, 03:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 00:00

3.1: 00:00 — 02:30, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 23:30 — 00:00

3.2: 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 00:00

Реклама

4.1: 02:00 — 07:00, 08:30 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 00:00

4.2: 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 00:00

5.1: 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 00:00

5.2: 01:30 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 24:00

Реклама

6.1: 00:30 — 04:30, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 23:00

6.2: 00:00 — 03:30, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 00:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 2 — 8 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 6 лютого: доповнюється

Реклама

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 6 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 6 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 6 лютого

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 6 лютого

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 6 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 6 лютого

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 6 лютого:

підчерга 1.1 00.00-03.00

підчерга 1.2 03.00-06.00

підчерга 2.1 06.00-09.00

підчерга 2.2 09.00-12.00

підчерга 5.1 12.00-15.00

підчерга 5.2 15.00-18.00

підчерга 6.1 18.00-21.00

підчерга 6.2 21.00-00.00

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився радикально скоротити вуличне освітлення в країні, заявивши, що зайві витрати на електроенергію «приведуть країну до війни». Одразу після наради 4 лютого чиновники вимкнули ліхтарі в Мінську, змусивши містян добиратися додому в повній темряві.